* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 7 сентября, 2017, 21:15 — ИА Регнум. Штаб американской антитеррористической коалиции опроверг информацию ряда СМИ о том, что американские военные вывезли более 20 полевых командиров боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из последнего укрепленного района террористов в Сирии, который был расположен рядом с городом Дейр-эз-Зор.

Voice of America Вблизи Дейр-эз-Зора

«Эта информация ложная», — заявил представитель штаба коалиции.

Напомним, ранее сегодня РИА «Новости» со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщило, что в августе 2017 года ВВС США вывезли на север Сирии из района Дейр-эз-Зора свыше 20 полевых командиров и приближённых к ним боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

При этом источник подчеркнул, что августовская экспедиция была далеко не первой подобной операцией, которую проводят американские военные.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за последние недели сирийским правительственным силам при поддержке Воздушно-космических сил России удалось выбить террористов из 59 населённых пунктов, в том числе из Дейр-эз-Зора. Фактически у террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не осталось крупных опорных пунктов.