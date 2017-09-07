Москва, 7 сентября, 2017, 18:56 — ИА Регнум. Мощнейшая за последние 12 лет вспышка на Солнце, произошедшая 6 сентября, не оказала влияния на российскую орбитальную группировку. Об этом сообщили ИА REGNUM в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Минобороны России

«Вспышка на Солнце, вызвавшая магнитную бурю на Земле, не оказала влияния на российскую орбитальную группировку и наземные системы управления космическими аппаратами космических войск России», — отметили в ведомстве.

По заявлению Минобороны, все дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления «выполняют сеансы связи и управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки в штатном режиме».

Напомним, накануне в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН сообщили, что 6 сентября на Солнце произошла одна из самых мощных вспышек за всю историю наблюдения этого космического явления. Вспышка возникла в результате взаимодействия двух крупнейших за несколько лет групп солнечных пятен. Последний раз вспышка такой силы наблюдалась 7 сентября 2005 года.

Вспышка на солнце привела к ухудшению связи на территории Европы и Америки. Кроме этого, утром 7 сентября началась магнитная буря, которая может ухудшить самочувствие метеозависимых людей и людей, страдающих хроническими заболеваниями.

Читайте также: Мощнейшая вспышка на Солнце: что ждет Землю?