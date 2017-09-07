Санкт-Петербург, 7 сентября, 2017, 18:29 — ИА Регнум. Берега островов архипелага Земля Франца-Иосифа загрязнены пластиковым мусором, и это новая угроза для высокоширотных районов Арктики. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщила заместитель директора по научной работе национального парка «Русская Арктика» Мария Гаврило.

Д. Банин Национальный парк «Русская Арктика» Ледниковые берега Земли Франца-Иосифа

Загрязнение архипелага пластиковым мусором зафиксировали участники поисково-исследовательской экспедиции. Мария Гаврило утверждает, что 25 лет назад берега Земли Франца-Иосифа (ЗФИ) выглядели совсем иначе.

«Я впервые попала на ЗФИ в 1992 году, тогда вопрос проблемы наличия там пластикового мусора не было — острова были защищены морскими льдами. Сейчас все берега подвержены пластиковому загрязнению», — поделилась своими наблюдениями специалист.

В прошлом году ученые зафиксировали сам факт наличия мусора. В этом году в Арктике впервые были применены технологии, используемые в других частях света для учета и оценки объемов пластикового мусора на морском побережье. Эксперты отмечают, что ни один остров архипелага не оказался свободен от пластика.

Откуда берется пластиковый мусор в малозаселенной Арктике? Свой мусорный вклад в арктические воды вносят проходящие по этим маршрутам суда и малочисленные туристы. Но подавляющее большинство отходов прибывает издалека.

Андрес Козар, профессор биологии из Кадисского университета в Испании, в апреле 2017 года опубликовал результаты исследования, в которых назвал Северный Ледовитый океан тупиком для плавучих пластмасс Северной Атлантики. В некоторых участках Гренландского и Баренцева моря загрязнение пластиком сопоставимо с известными тропическими «свалками» в мировом океане. Страдают от пластикового загрязнения и берега Шпицбергена.

Отчет Козара, опубликованный в журнале Science Advances, свидетельствует, что большая часть отходов поднимается с глубин в результате термохалинной циркуляции — точно так же, как теплые воды попадают в Арктику. Выходит, что с потеплением в Арктике масштабные пластиковые загрязнения станут для региона обычным делом.

По данным ООН, ежегодно в Мировой океан попадает 8 млн тонн пластика. Подсчеты этого вида загрязнения в Арктике пока самые приблизительные и составляют менее процента от общего количества — около 1200 тонн. Однако и эти объемы мусора уже причиняют вред экосистемам Арктики. Главную угрозу пластик представляет для морских птиц, которые питаются рыбой, плавающей близко к поверхности воды. Актуальные исследования на Шпицбергене свидетельствуют, что 88% обследованных птиц имели в желудке частицы пластмассы. Заглатывают отходы и гренландские полярные акулы.

Ученым необходимо исследовать влияние микропластика на природную среду Арктики.

«Это еще более новая проблема, — пояснила Мария Гаврило. — Пластик в природе не разлагается, а дробится на фрагменты, которые не подвергаются разрушению, а после, к примеру, попадают в организмы рыб. В ходе экспедиции мы отобрали пробы с пяти островов Земли Франца-Иосифа, чтобы выяснить, содержится ли в природной среде Арктики микропластик. Пробы будут проанализированы в морском госуниверситете во Владивостоке».

Национальный парк «Русская Арктика» учрежден распоряжением Правительства РФ 15 июня 2009 года. Парк площадью 8,8 млн га считается особо охраняемой природной территорией, расположенной на двух полярных архипелагах в Архангельской области. Южный кластер включает в себя северную часть острова Северного архипелага Новая Земля, Большие и Малые Оранские острова, о. Гемскерк, о. Лошкина и ряд других. Северный кластер «Русской Арктики» — архипелаг Земля Франца-Иосифа. Это группа из 192 островов. Протяженность архипелага с запада на восток 375 км, с севера на юг — 234 км.