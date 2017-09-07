Гатчина, Ленинградская область, 7 сентября, 2017, 18:34 — ИА Регнум. Усадьба Демидовых в поселке Тайцы Гатчинского района Ленинградской области, входящая в список всемирного наследия ЮНЕСКО, будет отреставрирована и превратится в выставочный центр. Также восстановлены будут другие усадебные постройки, а в течение 10 лет — обширный парк. Об этом сегодня, 7 сентября, в ходе рабочей поездки в Гатчинский район сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Усадьба Демидовых в Тайцах

«Памятников ЮНЕСКО не так много на территории Ленобласти, поэтому было принято решение взять его себе на баланс и полностью отреставрировать. Это действительно жемчужина всего Северо-Запада, и вряд ли мы сейчас найдем инвестора, который будет готов вложить достаточно большие финансовые ресурсы. Пока это будет делать Ленинградская область», — сказал Александр Дрозденко.

По его словам, проект реставрации уже прошёл негосударственную экспертизу. Предполагается, что конкурс по выбору подрядчика для реставрации этого здания состоится до конца 2017 года, а уже со следующего года там начнутся реставрационные работы.

Помимо основного здания усадьбы, на баланс Ленобласти были приняты ещё 18 объектов недвижимости. Сегодня глава региона дал поручение готовить по ним проекты реставрации. Следующим этапом в собственность Ленобласти будет принят и парк площадью 180 га.

«Конечно, на 180 гектар мы сразу не размахнемся. Принято решение в следующем году начинать с 10 га, а дальше поэтапно в течение 10 лет восстановить парковую зону. Для нас это дело чести. Уверен, что уже через два года мы сдадим для комиссии ЮНЕСКО первое здание усадьбы Демидова. А через три года — хозяйственные постройки, флигеля, каретники и остальное. Цель — сделать выставочный центр Ленинградской области, чтобы там проводить целевые выставки под крупные мероприятия, которые будут проходить рядом в конгресс-центре», — рассказал Дрозденко.

Читайте также: Названы исторические памятники Ленобласти для реставрации в 2017 году

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно проекту, реставрация самого усадебного дома обойдётся в 276 млн рублей. Предполагается, что работы продлятся два года.

Усадебный дом Демидова, являвшегося одним из богатейших уральских горнозаводчиков, построен по проекту архитектора И.Е. Старова в 1774—1780 гг. Усадьба находится почти у подножия Дудергофских высот, у истока реки Веревы. Двухэтажный каменный усадебный дом поставлен на возвышенном берегу реки в глубине парка. Также на территории дворцово-паркового ансамбля сохранились объекты хозяйственного комплекса: флигель для гостей, каретный сарай, дом управляющего, часовая башня и другие.

Посёлок Тайцы находится в 33 км от юга Санкт-Петербурга, расположен на окраине Ижорской возвышенности, богатой ключевыми водами. Название поселка Тайцы происходит от местного термина «таицы» — воды, таящиеся в недрах земли.

Напомним, на территории Ленобласти находится около 300 старинных усадеб, которые имеют статус памятников как федерального, так и регионального значения, но многие из них находятся в заброшенном состоянии.

Читайте также: В Ленобласти хотят «раскрутить маховик» реставрации памятников