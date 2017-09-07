Вена, 7 сентября, 2017, 17:49 — ИА Регнум. Подрыв на мине автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе в апреле 2017 года не был спланированным. Такой вывод содержится в докладе миссии, опубликованном 7 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

СВ ДНР Донбасс

«Мы пришли к заключению, что СММ с малой вероятностью была намеченной целью, учитывая те факты, что миссия редко использовала этот путь, патруль планировался с опозданием и возможность заложить мину во время патрулирования была ограничена», — приводится в докладе комментарий руководителя следственной группы Альфредо Лаббе.

По его словам, вероятнее всего имел место взрыв противотанковой мины, заложенной незадолго до инцидента.

Как отметил Лаббе, «с учётом того, что дорога использовалась для движения гражданского транспорта, достаточно тяжёлого для активации мины», речь идёт о «незаконном применении противотанковой мины, согласно международному гуманитарному праву»

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля 2017 года в окрестностях Луганска на фугасе подорвался легковой автомобиль наблюдателей ОБСЕ. В результате погиб один представитель миссии, ещё один получил ранение.

В МГБ ЛНР тогда заявили, что рассматривают произошедшее как террористический акт в отношении наблюдателей ОБСЕ.