* ИГ — запрещённая в России организация

Дейр-эз-Зор, Сирия, 7 сентября, 2017, 17:45 — ИА Регнум. Спецслужбы и ВВС США с конца августа 2017 года проводят эвакуацию из района Дейр-эз-Зора главарей и полевых командиров ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванный военно-дипломатический источник.

PACAF Пилоты ВВС США

По информации агентства, представители спецслужб США эвакуировали из района города Дейр-эз-Зор на север Сирии свыше двух десятков полевых командиров ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с их ближайшим окружением.

Эвакуация вызвана угрозой полного уничтожения вооруженных формирований террористов в ходе успешной военной операции сирийской армии, проводящейся в районе Дейр-эз-Зор.

Сообщается, что наиболее опытные и квалифицированные командиры отрядов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вывозятся на вертолетах ВВС США в северные районы Сирии для их дальнейшего использования на других оперативных направлениях.

Источник агентства привел примеры такой эвакуации: ночью 26 августа из района населенного пункта Трейф вертолетом ВВС США были вывезены два полевых командира ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «европейского происхождения», а 28 августа из района Альбу-Лейль юго-восточнее Дейр-Эз-Зора американскими вертолетами эвакуированы на север сирийской территории порядка 20 полевых командиров ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и приближенных им боевиков.

Источник отметил, что эти действия американских спецслужб имеют двоякие последствия. С одной стороны, лишившиеся командиров боевики прекращают организованное сопротивление и бросают свои позиции в Дейр-эз-Зоре, вливаясь в другие отряды или спасаясь бегством.

Однако с другой стороны, спасённые американцами главари и полевые командиры ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) способны создать в других регионах Сирии не менее боеспособные отряды и продолжить вооруженную борьбу против законного правительства Сирии.