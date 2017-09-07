Астана, 7 сентября, 2017, 16:31 — ИА Регнум. Сумма доходов в банковском секторе Казахстана в период с января по июль 2017 года уменьшилась на 40%, при этом доходы, связанные с получением вознаграждения, увеличились на 18%, сообщает ranking.kz.

Казахстанский тенге

Причиной таких резких колебаний в банковской сфере называют переоценку активов и обязательств участников рынка. В сообщении отмечается, что в предыдущем периоде (январь-июль 2016 года) подобная переоценка повлияла на резкий скачок доходов — за год они выросли почти в 5 раз и составили 29,6 трлн тенге (5 трлн рублей).

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В нынешнем периоде произошла обратная переоценка и банковский сектор показал снижение доходов.

«В итоге на июль 2017 года с учетом расходов на подоходный налог убыток банков второго уровня Казахстана составил 203,9 млрд тенге (34,6 млрд рублей — прим. ИА REGNUM )», — говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что в Казахстане выросли доходы банков, связанные с получением вознаграждения — по ним наблюдается стабильный рост.

За январь-июль сумма таких доходов составила 1,5 трлн тенге (254 млрд рублей), что на 18,2% превышает аналогичный показатель в 2016 году. За последние 5 лет ежегодные темпы роста доходов с получением вознаграждения в среднем составили 19,6%.

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Расходы банков, связанные с выплатой вознаграждения за семь месяцев 2017 года выросли на 18,6% и составили 800 млрд тенге (136 млрд рублей). Среднегодовой темп роста расходов на вознаграждение за 5 лет составляет 19,8%.

Отметим, что за основу для расчетов всех показателей были взяты данные национального банка Казахстана.