Москва, 8 сентября, 2017, 09:35 — ИА Регнум. 2 сентября завершился прием работ на I Международный фотоконкурс «Русская цивилизация». Более полутора тысяч участников из 28 стран прислали порядка 10 000 снимков.

Фотоконкурс «Русская цивилизация» Акробат хранимый ангелом. Работа Романа Пименова, Санкт-Петербург

Среди стран-участников Россия, Белоруссия, Украина, США, Италия, Германия, Испания, Эфиопия, Южно-Африканская республика, Таиланд, Чиили и другие.

«Международный фотоконкурс мы проводим впервые и сразу такое большое количество участников! Причем это не просто снимки с красивыми пейзажами, а вдумчивая попытка людей по-настоящему осознать, что же такое русская цивилизация. Честно говоря, мы приятно удивлены тем энтузиазмом, с которым на наш призыв к участию откликнулись фотографы и любители со всего мира», — прокомментировал председатель жюри, руководитель Федеральнго агентства по делам национальностей России Игорь Баринов.

В состав жюри конкурса вошли художник-модельер и литератор Екатерина Рождественская, актриса Ирина Безрукова, телеведущий и путешественник Михаил Кожухов, фотограф Антон Ланге, ведущий программы «Россия, любовь моя!» на телеканале «Культура» Пьер Броше и другие.

Наибольшей популярностью у участников пользовались номинации «Уникальная природа», «Лица и поколения» и «Традиции большой страны». В номинации «Традиции большой страны» большое количество работ посвящено праздникам. Около 2 500 работ изображают День Победы, большая часть снимков зафиксировала шествие Бессмертного полка последних лет из порядка трехсот городов и деревень России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии.

Международный фотоконкурс «Русская цивилизация» проводится в рамках государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики». Заседание членов жюри состоится 12 сентября в ФАДН России. Церемония награждения победителей — 19 сентября в Московском доме национальностей. Работы победителей будут представлены на лучших площадках Москвы.