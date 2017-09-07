Москва, 7 сентября, 2017, 15:30 — ИА Регнум. Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки в $2 млн, напомнил журналистам перед началом судебного заседания по его делу, что ему запрещено общаться с прессой. Однако одну фразу он все-таки посчитал нужным сказать.

Дарья Антонова ИА REGNUM Суд по делу Алексея Улюкаева

Он успел процитировать строчку из «Энеиды» Вергилия, ставшую известным выражением и синонимом коварного дара, несущего гибель принявшему его — «бойтесь данайцев, дары приносящих». Он посоветовал всем бояться «данайцев, приносящих колбайцев».

Речь идет о «корзине с колбасой», которую вместе с портфелем с долларами Улюкаев получил от главы «Роснефти» Игоря Сечина. По показаниям водителя Улюкаева — Ильи Макарова, Сечин проводил Улюкаева до машины после вручения «подарков», и министр положил их сам в багажник.

После задержания Улюкаев заявил, что думал, что в сумке лежит вино — «подарок от друга». Однако, согласно озвученной прокурором расшифровке аудиозаписей переговоров фигурантов дела на одном из предыдущих заседаний, Улюкаев и глава «Роснефти» Игорь Сечин «корзиной с колбасой» называли взятку. Впрочем, съедобный подарок Улюкаев действительно получил.

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Водитель Улюкаева был допрошен в суде 7 сентября. Также показания дал начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества Евгений Столяров, Ранее в суде выступили директор департамента отношений с инвесторами «Роснефти» Андрей Баранов и директор департамента корпоративного управления минэкономразвития РФ Оксана Тарасенко.

«Корзинка с колбасой» появилась в деле 6 сентября. О ее существовании стало известно из расшифровки телефонного разговора Сечина и Улюкаева, зачитанного прокурором в зале суда. По мнению экспертов-лингвистов, речь шла именно о взятке, так как корзинка не раз упоминалась в беседе.

Судя по всему, участники таким образом напрямую не говорили о своих намерениях, но понимали друг друга. При этом глава «Роснефти» действовал с ведома спецслужб, к которым обратился после того, как Улюкаев потребовал у него вознаграждение.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил, что корзинка с мясными продуктами, которая якобы служит традиционным подарком главы «Роснефти» своим знакомым, не имеет никакого отношения к существу дела Улюкаева.

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Он назвал «беспрецедентным» то, что этот пункт, как и многие другие, были зачитаны обвинением в суде. «Никакого отношения к содержанию рассматриваемого дела корзинки не имеют», — отметил Леонтьев.

Снимок пресловутой корзины позже опубликовала газета «Ведомости». На снимке видна корзина с колбасой и бутылками с вином, снабженная ярлычком «От Иваныча». Читатель издания, приславший фото в редакцию, пояснил, что такие корзинки дарит глава «Роснефти».

Алексей Улюкаев обвиняется в том, что потребовал у руководства «Роснефти» $2 млн за выдачу заключения, позволяющего «Роснефти» приобрести госпакет нефтяной компании «Башнефть». Экс-министру грозит до 15 лет лишения свободы, он пока находится под домашним арестом.