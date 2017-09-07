Владивосток, 7 сентября, 2017, 15:09 — ИА Регнум. Российский экипаж танкера «Кристалл Норд» (флаг России) брошен в Персидском заливе, в порту Хамрия (ОАЭ). Компания «Находка — Портбункер» находится в состоянии банкротства, моряки оставлены на чужбине без денег, еды, топлива, — передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба РПСМ Танкер «Кристалл Норд"(флаг России) с российским экипажем на борту брошен в Персидском заливе

Читайте также: Танкер заложен, экипаж в «заложниках»: камчатские моряки брошены в Приморье

«Моряки — дальневосточники обратились в Дальневосточную региональную организацию РПСМ в просьбой о помощи. Компания «Находка-Портбункер» оставила моряков не просто с задолженностью в 1,6 млн руб., но и без топлива, хотя заявка была подана старшим механиком ещё 10 августа. В результате судно оказалось обесточенным, из-за чего моментально испортились продукты в артелке, а температура в каютах поднялась до 45 Сo — ведь «Кристал Норд» стоит в порту Хамрия (ОАЭ)», — рассказал председатель ДВРО РПСМ Николай Суханов.

Обращение за подписью семерых членов экипажа было отправлено 30 августа. Сразу же после получения письма от моряков представители РПСМ связались с судовладельцем и выяснили, что компания находится в процессе банкротства, назначен арбитражный управляющий. Буквально через несколько часов после общения с представителем судовладельца на «Кристал Норд» доставили топливо и продукты. Но надолго ли хватит и топлива, и еды — неизвестно.

«Со снабжением моряков нам удалось разобраться довольно быстро. Однако что касается задержанной зарплаты, то здесь всё не так просто. Арбитражный управляющий заявил, что деньги будут выплачены сразу же после продажи имущества компании. Понятно, что это процесс небыстрый, а до этого момента мы попросили компанию постоянно обеспечивать судно топливом и продуктами. С экипажем поддерживается постоянная связь по мобильному телефону», — добавил Николай Суханов.

Сейчас инспекторы профсоюза пытаются выяснить самое главное: есть ли у экипажа страховки?

Читайте также: Флаг российский, владелец кипрский, с зарплатой «швах», в контрактах бардак

«Задолженность перед некоторыми моряками превышала два месяца, поэтому мы заинтересовались наличием страховых сертификатов, которые должны быть вывешены на борту на видном месте. Мы попросили администрацию судна предоставить нам копии страховок в соответствии с требованиями КТМС, и выяснилось, что на борту их нет. Естественно, мы поставили руководство компании в известность, что с 18 января этого года на всех судах должны быть страховые свидетельства, и поинтересовались, почему на их теплоходе эти документы отсутствуют. Пока ответа на вопросы мы не получили», — сказал Николай Суханов.

Почему суда, не имеющие на борту положенной по закону документации, спокойно выходят в дальние рейсы из российских портов?

Многомесячные задолженности по заработной плате, недействительные трудовые договоры, отсутствие пресной питьевой воды и свежих продуктов питания, аварийный флот, — такова на сегодняшний день реальность, в которой приходится работать российским морякам.

На многих судах под российским флагом фактически узаконено самое настоящее рабство. Но ведь судно официально считается территорией государства, флаг которого развевается на матче судна. Государство, давая разрешение на ношение своего государственного флага, берет на себя ответственность за все, что происходит на борту. Так должно быть. Но на деле — все ровно наоборот. Если посмотреть на танкер «Кристалл Норд», на другие такие же суда под российским флагом, то территория РФ выглядит весьма печально: на ней царят голод, бесправие и полная безнадёга.

С аналогичными ужасами приходится сталкиваться и морякам, работающим на судах под удобными или «дешевыми» (как презрительно именуют их на флоте) флагами.

Читайте также: Моряки ДФО выбивают зарплаты годами: «Почему такой бардак с законами?»

Как сообщало ИА REGNUM, по данным РПСМ, пальму первенства по нарушению прав моряков годами удерживает Сахалинская область. На протяжении почти трех лет моряки всего Дальнего Востока обивают пороги различных правоохранительных ведомств с жалобами на невыплату заработной платы сахалинским судовладельцем Иваном Пивневым. Пока он умудряется виртуозно уходить от обязанности оплачивать труд моряков. Пивнев хорошо известен в Российском профсоюзе моряков. Председатель Дальневосточного отделения РПСМ Николай Суханов в интервью ИА REGNUM высказал убеждение, что суда, на которые набирает экипажи этот судовладелец, необходимо арестовывать, а самого Пивнева — привлекать к ответственности. В конце февраля 2017 года Пивнев предоставил портовым властям порта Ольга (Приморье) фальшивые платежные документы, якобы подтверждающие выплату зарплаты морякам, ради того, чтобы арестованное судно выпустили в рейс. Арест сняли, теплоход ушел, моряки денег не получили. В настоящее время по заявлениям 20 моряков в отношении Пивнева на Сахалине опять возбуждены уголовные дела. Расследование тянется медленно, дела передаются от одного следователя к другому, а сам Пивнев, по данным представителя СК на транспорте, спокойно путешествует по Японии.

Читайте также: В отношении сахалинского судовладельца Пивнева возбуждено 20 уголовных дел