Санкт-Петербург, 7 сентября, 2017, 12:52 — ИА Регнум. Китайский сухогруз Lian Hua Song компании COSCO — мирового лидера в секторе навалочных и генеральных грузов — зашел в терминал Бронка Большого порта Санкт-Петербург через Северный морской путь. Как сообщил сегодня, 7 сентября, глава компании Ту Дэмин, всего до конца 2017 года в Петербург таким же путем прибудет шесть судов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Инга Слажинскайте ИА REGNUM Китайский сухогруз Lian Hua Song в порту Бронка

Сухогруз «Лянь Хуа Сун» вышел из китайского порта Ляньюньган (Lianyungang) 1 сентября и прошёл вдоль российского побережья по Северному морскому пути, обогнув Северную Европу через Балтийское море.

Транзитный проход по Севмопути был осуществлён во исполнение решения глав России и Китая, достигнутого в ходе двусторонней встречи в Пекине в мае 2017 года. По словам главы COSCO, решение Владимира Путина и Си Цзиньпина — значительный вклад в партнёрство двух держав, и оно существенно увеличит товарооборот между нашими странами.

Компания COSCO начала использование Севморпути в 2013 году. С тех пор количество судов, следующих этим маршрутом, с каждым годом увеличивается. Однако первый заход в российский порт в Петербурге был осуществлен только 6 сентября 2017 года.

«Очень приятно и надежно иметь такого большого партнёра, как компания COSCO, которая является одним из лидеров судоходства. Она перевозит более 180 млн тонн грузов ежегодно. Принимать такого лидера в России почетно и достойно», — отметил замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Александр Пошивай.

По словам Ту Дэмина, недавно компания COSCO объединилась с другой китайской компанией China Shipping, таким образом став одним из самых крупных перевозчиков в Китае и одним из крупнейших перевозчиков в мире.

Среди грузов на борту китайского судна, зашедшего в терминал Бронка, по словам Ту Дэмина, находится оборудование для строительства ветряной станции, прогонный щит для строительства метро и удобрения.

«Мы в дальнейшем собираемся использовать Северный морской путь для перевозки грузов, поскольку его использование значительно сокращает время перевозки, а значит, и расходы клиентов на перевозку. По сравнению с традиционным, Севморпуть экономит время, а это означает сокращение затрат на топливо», — подчеркнул Ту Дэмин.

По его словам, в этом году компания планирует заход в Петербург шести судов: одно пришло накануне, ещё четыре судна подтверждены, одно находится на стадии согласования.

Инга Слажинскайте ИА REGNUM Разгрузка китайского сухогруза в порту Бронка

Как сообщил и.о. генкосула КНР в Петербурге Чжан Шую, согласно китайской таможенной статистике, с января по июнь этого года товарооборот между Китаем и Россией составил 46 млрд 822 млн, по сравнению с предыдущим аналогичным периодом показав рост на 21,8%.

«Верим, что совместное освоение этого маршрута будет играть в пользу увеличения товарооборота и инвестиций двух стран», — добавил он.

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Северный морской путь — кратчайший морской путь между европейской частью России и Дальним Востоком. Законодательством Российской Федерации он определен как «исторически сложившаяся национальная транспортная коммуникация России в Арктике». Трассы Севморпути проходят по морям Северного Ледовитого океана: Карскому, Лаптевых, Восточно-Сибирскому, и частично Тихого океана.

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