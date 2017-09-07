Москва, 7 сентября, 2017, 12:10 — ИА Регнум. Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, обвиняемый в коррупции, процитировал строчку из «Энеиды» Вергилия в ответ на просьбу прокомментировать высказывания главы «Роснефти» Игоря Сечина. Об этом 7 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Суд по делу Алексея Улюкаева

«Бойтесь данайцев и дары приносящих. Бойтесь данайцев, приносящих колбайцев», — заявил Улюкаев.

Бывший министр посетовал, что, в отличие от Сечина, ограничен в праве делать заявления.

«Он не ограничен в правах делать заявления, а я ограничен», — добавил он.

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Напомним, 7 сентября в Замоскворецком суде Москвы проходит судебное заседание по делу о вымогательстве бывшим главой Минэкономразвития РФ Алексеем Улюкаевым взятки в размере $2 млн у руководства «Роснефти». В зал вызывают свидетелей преступления, в их числе — представитель Росимущества Евгений Столяров, а также водитель Улюкаева.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября в деле появилась «корзинка с колбасой». О ее существовании стало известно из расшифровки телефонного разговора Сечина и Улюкаева, зачитанного прокурором в зале суда.

По мнению экспертов-лингвистов, речь шла именно о взятке, так как корзинка не раз упоминалась в беседе. Судя по всему, участники таким образом напрямую не говорили о своих намерениях, но понимали друг друга. При этом глава «Роснефти» действовал с ведома спецслужб, к которым обратился после того, как Улюкаев потребовал у него вознаграждение.

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