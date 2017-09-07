Киев, 7 сентября, 2017, 11:48 — ИА Регнум. Украина может потерять государственность, если не завершит все реформы, заявил 7 сентября президент Украины Петр Порошенко в ежегодном послании к парламенту.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

По его словам, разговорам об «откате реформ» должен быть положен конец, а преобразованиям на Украине, таким как борьба с коррупцией и экономические реформы, необходимо «дать второе дыхание».

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«Мы должны <…> убрать почву для разговоров о якобы откате реформ», — сказал Порошенко.

Он отметил, что если реформы не будут должным образом завершены, то Украина может перестать существовать как самостоятельное государство.

«В истории бывали случаи, когда отсутствие реформ консервировало отсталость страны. Есть еще худшая перспектива, без завершения реформ мы имеем риск потерять государственность, и нас просто не станет», — подчеркнул президент.

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Напомним, осенью 2017 года Верховная рада планирует принять сразу пять реформ: образовательную, медицинскую, судебную, пенсионную и парламентскую. Спикер парламента Украины Андрей Парубий также заявил, что все реформы будут «детально» рассматриваться украинскими депутатами.