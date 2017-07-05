Украина и МВФ: Нет земельной реформы — нет транша

Киев, , 07:34 — REGNUM Перенос на более поздний срок выделения для Украины очередного кредитного транша в размере $1,9 млрд связан с отсутствием законодательных актов, включая закон о продаже сельскохозяйственных земель. Таким образом, условия Международного валютного фонда (МВФ), ранее озвученные Киеву, еще не выполнены, рассказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью Bloomberg.

«У нас не получится сделать это до парламентских каникул», — признался Гройсман, говоря об одобрении Верховной радой документов.

Новое законодательство, предусматривающее продажу сельскохозяйственных земель, Рада должна была утвердить в мае 2017 года. Это условие было отмечено в меморандуме об экономической и финансовой политике между Украиной и МВФ. Парламентские каникулы в стране продлятся с 14 июля до сентября.

В конце текущего года на Украине истекает действие моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. С этого момента становится возможной продажа земли, которая находится в государственной и частной собственности.

Ранее Гройсман пояснял, что новый закон позволит осуществлять куплю-продажу земли только физическим лицам, имеющим украинское гражданство. В беседе с Bloomberg глава правительства пояснил, что эта позиция остается прежней, однако вопрос оказался сложнее.

По словам Гройсмана, в настоящее время есть понимание того, какая именно модель необходима и чьи интересы она будет отражать. Законопроект готов на 99%, пояснил он, однако в нем еще не предусмотрен доступ украинских аграриев к долгосрочному финансированию по приемлемым ценам.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2015 года была запущена кредитная программа МВФ для Украины, рассчитанная на четыре года и предусматривающая выделение $17 млрд. В рамках программы Киеву уже были предоставлены четыре кредитных транша общим объемом около $8,38 млрд.

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