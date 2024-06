Новосибирск, 7 сентября, 2017, 17:21 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Сергей Титков пострадал от закона, в разработке которого сам же некогда и участвовал. Его внедорожник, который он припарковал на тротуаре, эвакуировали на штрафстоянку. Но эмоции, видимо, настолько захлестнули парламентария, что он позабыл о том, что сам принимал участие в разработке правил по эвакуации автомобилей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Титков является заместителем председателя комитета областного парламента по транспортной, промышленной и информационной политике и лично участвовал в разработке регионального закона о принудительной эвакуации неправильно припаркованных автомобилей. Однако с сотрудниками штрафстоянки Титков разговаривал в довольно грубой форме, зачастую используя ненормативную лексику, и даже угрожал увольнением, пытаясь тут же дозвониться до начальника областного ГИБДД. Но не дозвонившись до него, все же связался с тем, кто распорядился вернуть ему машину.

Видеоролик о поведении новосибирского областного парламентария на штрафстоянке облетел соцсети и вызвал негодование не только со стороны общественности, но и коллег Титкова.

Один из общественников, Евгений Митрофанов, даже направил в Заксобрание области обращение с просьбой дать оценку действиям депутата Титкова в связи с инцидентом на штрафстоянке ООО «ГАПП-9». Обращение было получено 31 августа, и адресовано оно было председателю комиссии по вопросам статуса депутата и депутатской этике Валерию Ильенко.

В итоге в Законодательном собрании состоялось заседание упомянутой комиссии, рассмотревшей вопрос, связанный с нарушением правил депутатской этики Сергеем Титковым. 6 сентября вопрос был рассмотрен в присутствии семи из десяти членов комиссии.

«Согласно правилам депутатской этики, депутат должен воздерживаться от действий и заявлений, которые могут нанести ущерб авторитету Законодательного собрания, не должен использовать в своей речи грубые и оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству депутатов и иных лиц, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес», — заявил председатель комиссии Валерий Ильенко, вынося вопрос на обсуждение.

После чего уже сам Сергей Титков выразил сожаление о случившемся.

«Считаю, что не прав по форме выражения захлестнувших меня эмоций. В подобной ситуации оказываются сотни и тысячи людей, испытывающие стресс, когда автомобиля нет на месте парковки. Тем более, когда чувствуешь, что, как в моем случае, это спорный момент, поскольку знаков не было, и движению автомобиль не препятствовал. Но главный момент, который привёл меня в неуравновешенное состояние, — это когда ровно через минуту ко мне подошёл человек, предложивший свои услуги по возврату автомобиля за определённую плату. Я приехал на стоянку, увидел лица этих людей, которые, как говорится, «при деле», я не выдержал», — пояснил депутат.

Говоря, что знаков на месте, откуда эвакуировали автомобиль, не было, парламентарий слегка лукавит. Позже региональные СМИ показали место, где стоял внедорожник депутата, и знаки о том, что здесь работает эвакуатор. Что же касается рядовых новосибирцев, о которых упоминает избранник народа в своей речи, то в защите их прав при эвакуации личных автомобилей депутат как-то не был замечен. Ярость парламентария проявилась лишь когда ситуация коснулась его лично.

После недолгого обсуждения комиссия приняла решение установить факт нарушения правил депутатской этики Титковым. Комиссия рекомендовала Заксобранию вынести депутату предупреждение, а самому Сергею Титкову — принести публичные извинения «по факту своих действий, ставших предметом громкого публичного обсуждения».

Председатель реготделения партии «Яблоко»Светлана Каверзина в рамках скандального поведения одного из областных депутатов вспомнила о таком понятии, как «готтентотская мораль».

«Прекрасный образчик. Закон, который сам же сочинял — он для других, а для нас должны действовать другие правила. Но никакого доверия избирателей это не подрывает. Во-первых, абсолютному большинству на местные выборы всё равно, у нас по соцопопросам меньше процента населения про местных депутатов что-то знает, для них это параллельная реальность. А во-вторых, готтентотская мораль — это прямо наше, родное… Мы все в чужом глазу соломинку видим, а в своём бревна не замечаем. Здесь народ и депутат едины. Люди депутата вполне поймут. Только кучке сильно принципиальных захочется к ответу призвать лицо», — отметила в беседе с ИА REGNUM Каверзина.

Отметим, что с июля в Новосибирской области установлены новые базовые расценки на эвакуацию автомобилей и хранение их на штрафстоянках. Базовый уровень тарифов на перемещение задержанных авто на специализированную стоянку на территории региона составляет 1750 рублей для категорий A, В, M. И 5450 рублей для категорий C, D, BE, CE, DE, а также негабаритных транспортных средств. Установлены и новые тарифы на хранение задержанных машин на штрафстоянках. Для категорий A и M один час на штрафстоянке — 22,4 рубля, для B и D, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 кг, — 44,8 рубля, BE и D с массой свыше 3500 кг, а также категорий DE, C, CE — 89,6 рубля. Для негабаритных транспортных средств — 134,4 рубля.