Москва, 7 сентября, 2017, 10:41 — ИА Регнум. Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, доставленный на очередное заседание по делу о коррупции, отказался отвечать на вопрос, поздравил ли он с днем рождения главу «Роснефти» Игоря Сечина. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Суд Алексея Улюкаева

Когда Улюкаев вошел в зал, от одного из присутствующих прозвучал вопрос, поздравил ли обвиняемый Игоря Сечина с днём рождения? Улюкаев ничего не ответил, а только улыбнулся.

Напомним, глава «Роснефти» Игорь Сечин родился 7 сентября 1960 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября в 10:00 мск в Замоскворецком суде Москвы началось судебное заседание по делу о вымогательстве бывшим главой Минэкономразвития РФ Алексеем Улюкаевым взятки в размере $2 млн у руководства «Роснефти». Фигурант находится в зале заседаний, от комментариев он отказался, отметив лишь, что у него «стальные нервы или вовсе нервов нет».

В суде будут представлены доказательства преступления, выступят свидетели. Среди них — начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества Евгений Столяров.

Отметим, 6 сентября глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что характеризует поступок бывшего министра как преступление. По его словам, Улюкаев, находясь на государственном посту, требовал незаконного вознаграждения, сам определил его размер, позже сам приехал за ним, своими руками забрал деньги, погрузил в автомобиль и уехал. Такие действия в соответствии с УК РФ могут быть расценены исключительно как преступные, пояснил Сечин.

«Тут не о чем говорить», — подчеркнул глава «Роснефти».

Улюкаева задержали с поличным в офисе «Роснефти» в Москве в ночь на 14 ноября 2016 года. Министра обвинили в вымогательстве у представителей «Роснефти» взятки в размере $2 млн. Днем 14 ноября президент РФ Владимир Путин освободил Улюкаева от занимаемой должности в связи с утратой доверия. Сам фигурант уголовного дела виновным себя не признает.

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