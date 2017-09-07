Москва, 7 сентября, 2017, 10:33 — ИА Регнум. Россия должна воспользоваться неспособностью Евросоюза отказаться от конфронтации с Москвой и сконцентрироваться на мобилизации собственной экономики, считает шеф-редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

ЕС демонстрирует неспособность отказаться от конфронтационного мышления в отношении России. Тем самым позволяет Москве сконцентрироваться на внутренних политических и экономических реформах, повысить внутреннюю мобилизацию и, по сути, осуществлять мобилизационный сценарий развития экономики. Что считалось невозможным в условиях диалога с Западом, но хотелось патриотически настроенной общественности и экспертным группам.

Тем самым сам ЕС помогает России осуществлять наиболее эффективный способ развития экономики. Запад, прибегая к санкциям, демонстрирует слабость в отношении России. И этим необходимо воспользоваться.

Несомненно, санкции будут отменены, потому что разговор с позиции силы в отношении России неуместен. Но этим временем необходимо эффективно воспользоваться с тем, чтобы, когда диалог все-таки наладится, российская экономика была более сильной и смогла противостоять тому наплыву западных товаров, которые хлынут на российский рынок после возобновления политического диалога.

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в Брюсселе сообщило, что представители ЕС договорились о продлении санкций в отношении отдельных российских граждан и организаций.

Это будет осуществлено 14 сентября — за день до того, как завершится срок предыдущего продления антироссийских санкций против физических и юридических лиц. Решение о новом продлении санкций, по данным агентства, было принято 6 сентября на переговорах, которые проходят в Брюсселе еженедельно.

Ввод антироссийских санкций со стороны ЕС последовал за событиями начала 2014 года на Украине. 6 марта 2014 года в рамках экстренного саммита ЕС было принято решение о «мерах давления на Россию», которые будут применены в случае «отсутствия разрядки напряженности в Крыму». Далее экономические и политические санкции регулярно продлевались.