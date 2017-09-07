Москва, 7 сентября, 2017, 10:17 — ИА Регнум. Мощнейшая за 12 лет вспышка на Солнце может влиять на жителей Земли не менее недели. Вспышку зафиксировали 6 сентября, она стала результатом взаимодействия двух крупнейших групп солнечных пятен, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева.

Mirvkartinkah.ru Вспышка на Солнце

В результате взаимодействия двух крупнейших за несколько лет групп солнечных пятен энергия, накопленная в короне Солнца, разрядилась в одной вспышке уникальной силы. Взрыву присвоен балл X9.3.

Данная вспышка примечательна тем, что она является пятой по величине за время наблюдения класса Х — самых больших. Она очень необычна по происхождению. Результатом вспышки стало многократное увеличение потока протонов и усиление рентгеновского излучения.

Вспышка произошла, что необычно, на фоне пониженной активности Солнца, даже был прогноз пониженной вероятности такой вспышки, — комментирует событие заместитель главного редактора ИА REGNUM Андрей Сверчков.

Напомним, предыдущая вспышка такой силы наблюдалась на Солнце 7 сентября 2005 года. За двадцатилетнюю историю наблюдений было зарегистрировано всего пять вспышек большей мощности.

Вспышка произошла в геоэффективной области вблизи линии Солнце — Земля, откуда воздействие Солнца на нашу планету является максимальным. Согласно классификации мощности вспышки, она несет угрозу отказов космической техники и систем связи.

В настоящее время вспышка уже дала ухудшение качества связи в Европе и Америке. Кроме того, утром 7 сентября началась магнитная буря, которая ухудшит самочувствие метеозависимых людей и людей, страдающих хроническими заболеваниями.