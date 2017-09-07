Пекин, 7 сентября, 2017, 10:03 — ИА Регнум. В ходе очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Гэн Шуан прокомментировал решение властей Южной Кореи развернуть еще четыре установки ПРО THAAD в связи с участившимися северокорейскими ракетными учениями.

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейская ракета

По словам китайского дипломата, THAAD не поможет решить проблемы безопасности на Корейском полуострове. Кроме того, американские комплексы ПРО в Южной Корее подрывают стратегический баланс сил в регионе, наносят ущерб интересам ряда стран, в том числе КНР, и усиливают напряженность на Корейском полуострове, пишет «Жэньминь жибао».

«Китай требует уважения своих интересов, а также интересов других стран региона. Вашингтон и Сеул должны немедленно отказаться от развертывания комплексов THAAD», — отметил пресс-секретарь МИД КНР.

Гэн Шуан добавил, что «Китай серьезно обеспокоен развертыванием THAAD в непосредственной близости от собственной территории».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Китай провел военные учения вблизи Корейского полуострова, данное событие произошло спустя два дня после испытания водородной бомбы Северной Кореей.