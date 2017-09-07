Колыма на ВЭФ: Искать золото и вышивать подшейным волосом оленя
Магадан, 7 сентября, 2017, 09:27 — ИА Регнум. Павильон Магаданской области на «Улице Дальнего Востока» — это огромный золотой слиток. Выглядит он впечатляюще даже если знать, что на его создание было потрачено 5 млн рублей. Подробности — в материале ИА REGNUM.
Читайте также: Эко-бар и Национальная деревня: Колыма потратит на ВЭФ 14 млн рублей
Павильон посвящён золотодобывающей отрасли региона. Там расположена витрина с муляжами крупных самородков. Рядом с огромным слитком-зданием Колымы открыты интерактивные площадки «Национальная деревня» и «Старатели». Там всем желающим предоставляется возможность попробовать помыть золото. Золото на на ВЭФ попытался намыть и корреспондент ИА REGNUM.
Заинтересовавшихся также учат резьбе по кости мамонта, делать поделки из кожи и меха, вышивать подшейным волосом оленя, плести из крапивы, изучить азы бисероплетения.
Напомним, на строительство павильона Колымы на «Улице Дальнего Востока» регион потратил 5 млн рублей. Ещё 4,1 млн ушло на его обслуживание (от уборки до охраны), а также создание подиума.
Как сообщало ИА REGNUM, Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6−7 сентября. Каждый регион подготовил для проекта «Улица Дальнего Востока» в рамках ВЭФ свою презентацию, которая демонстрирует его ключевые отрасли и уникальность.