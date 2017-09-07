Магадан, 7 сентября, 2017, 09:27 — ИА Регнум. Павильон Магаданской области на «Улице Дальнего Востока» — это огромный золотой слиток. Выглядит он впечатляюще даже если знать, что на его создание было потрачено 5 млн рублей. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Алексей Иванов ИА REGNUM Павильон Магаданской области

Алексей Иванов ИА REGNUM Вход в старательский фарт

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Павильон посвящён золотодобывающей отрасли региона. Там расположена витрина с муляжами крупных самородков. Рядом с огромным слитком-зданием Колымы открыты интерактивные площадки «Национальная деревня» и «Старатели». Там всем желающим предоставляется возможность попробовать помыть золото. Золото на на ВЭФ попытался намыть и корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Иванов ИА REGNUM Улица Дальнего Востока

Заинтересовавшихся также учат резьбе по кости мамонта, делать поделки из кожи и меха, вышивать подшейным волосом оленя, плести из крапивы, изучить азы бисероплетения.

Алексей Иванов ИА REGNUM Павильон Магаданской области на «Улице Дальнего Востока»

Напомним, на строительство павильона Колымы на «Улице Дальнего Востока» регион потратил 5 млн рублей. Ещё 4,1 млн ушло на его обслуживание (от уборки до охраны), а также создание подиума.

Алексей Иванов ИА REGNUM Резьба по кости

Как сообщало ИА REGNUM, Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6−7 сентября. Каждый регион подготовил для проекта «Улица Дальнего Востока» в рамках ВЭФ свою презентацию, которая демонстрирует его ключевые отрасли и уникальность.