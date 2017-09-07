Каталония, Испания, 7 сентября, 2017, 08:43 — ИА Регнум. Референдум о независимости Каталонии пройдет 1 октября, соответствующий указ подписан председателем правительства Каталонии Карлесом Пучдемоном. Накануне документ был одобрен большинством голосов парламента автономии.

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Согласно тексту документа, в случае победы на референдуме сторонников разрыва автономии с Испанией, ее независимость будет объявлена парламентом немедленно. Если же на плебисците будет высказано мнение об автономии в составе Испании, в области пройдут новые региональные выборы. Также документ не предусматривает минимальной явки для того, чтобы голосование было признано состоявшимся.

Приняли закон о референдуме голосами депутатов двух партий, обладающих абсолютным большинством в каталонском парламенте, — «Вместе за «да» и «Кандидатуры народного единства», вместе у них 72 голоса из 135.

Всего в голосовании приняли участие 83 депутата, 11 депутатов от голосования воздержались. Зал для голосований покинули депутаты от Народной партии, Соцпартии Каталонии и центристской партии «Граждане».

Совет министров Испании соберется 7 сентября на экстренное заседание. Ранее правительство страны неоднократно называло инициативы по референдуму о независимости Каталонии посягательством на единство и целостность пиренейского королевства.

Кроме того, премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что оспорит закон в Конституционном суде. Он уже запросил заключение Государственного совета по поводу этого документа.

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Вице-премьер Испании Сорайя Саэнс де Сантамария накануне назвала происходившее в каталонском парламенте «постыдным цирком». Она пообещала, что правительство Испании не допустит нарушения прав граждан страны.

Вопрос, который власти Каталонии собираются вынести на референдум 1 октября, звучит так: «Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?».

Следует отметить, что он станет уже не первым голосованием по вопросу отделения Каталонии от Испании. В ноябре 2014 года был проведён неофициальный референдум о независимости, на котором свыше 80% высказалось за отделение.

Что касается мнения жителей Каталонии, то, по данным июньских соцопросов, 54% населения региона заявили, что приняли бы участие в референдуме. 42,5% респондентов готово проголосовать за независимость автономии и 37,6% — против этого.

При этом 57% избирателей видят решение проблемы в изменении Конституции страны с тем, чтобы Основной закон позволил принимать решение только каталонцам о выходе региона из состава пиренейского королевства. О том, что надо провести референдум для того, чтобы «поставить точку» и «больше не возвращаться к этому вопросу», заявил 71% опрошенных.

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Обязательным для референдума разрешение правительства Испании (как написано в Конституции) считают 58,4% респондентов, еще 37,8% опрошенных думают, что правительство автономии может само принять такое решение в одностороннем порядке.

28,7% опрошенных уверены, что все закончится вердиктом Конституционного суда страны, аннулирующим решение каталонцев о проведении плебисцита, и назначением досрочных выборов в регионе. 28,5% полагают, что правительства страны и автономии «договорятся о взаимоприемлемом решении». 17,4% заявили, что референдум будет отменен и автономный статус Каталонии приостановлен, а 11,9% думают, что Каталонии разрешат стать самостоятельным государством.

По мнению экспертов, два иска, поданные прокуратурой в Конституционный суд 15 июня о незаконности референдума, следует считать не более чем «показательными выступлениями» и «демонстрацией мускулов». Политологи уверены, что центральное правительство Испании не настроено на производство каких-то резких действий по пресечению попыток Каталонии двигаться в сторону независимости.

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Также эксперты считают, что Мадрид будет пытаться спустить дело на тормозах или, во всяком случае, «не будет бить первым», чтобы «не дать повода индепендентистам говорить о нарушении прав и свобод каталонского народа».