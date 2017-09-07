Москва, 7 сентября, 2017, 07:56 — ИА Регнум. Две крупные сети компьютеров, зараженных вирусами-майнерами криптовалют, обнаружены в сети «Лабораторией Касперского». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

Криптовалюта

По словам источника, подавляющая часть зараженных компьютеров находится в России. Одна сеть насчитывает около 5 тыс. машин, вторая — около 4 тыс.

Отмечается, что вирусы распространяются внутри обычного софта. После установки на компьютер они начинают скрытно использовать его мощности для добычи криптовалют. Они выполняют операции на видеокартах пользователей.

Как правило, злоумышленники проводят операции с валютами Monero и Zcash, транзакции которых анонимны. Причём первоначально вирусы добывали преимущественно биткоин, поскольку не было других криптовалют, а затем переключились на другие валюты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в «Лаборатории Касперского» обнаружили новую модификацию вируса Faketoken, который атакует мобильные приложения для заказа такси и оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения, а также сервисы бронирования авиабилетов и гостиниц.