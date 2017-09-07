Брюссель, 7 сентября, 2017, 07:38 — ИА Регнум. Представители стран Европейского союза договорились о продлении санкций в отношении отдельных российских граждан и организаций. Ограничения будут действовать еще шесть месяцев, сообщает Reuters со ссылкой на источники в Брюсселе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Варево

В персональный черный список ЕС внесены граждане и организации, «замешанные» в украинском конфликте. Фигурантам списка запрещен въезд в страны Евросоюза, их активы в европейских банках подлежат заморозке в случае обнаружения.

Решение о продлении санкций было принято 6 сентября на переговорах, которые проходят в Брюсселе еженедельно. Вынося вердикт, представители стран — участниц ЕС руководствовались текущей политикой России на Украине.

Официально о решении будет объявлено 14 сентября. Санкции продлены до середины марта 2018 года.

Сопротивление населения Донбасса агрессивной политике украинских властей названо агентством «сепаратистским восстанием на востоке бывшей советской республики», а воссоединение России и Крымского полуострова охарактеризовано как «аннексия», которую не признает международное сообщество и которая «объявлена незаконной».

Как сообщало ИА REGNUM, ввод антироссийских санкций со стороны ЕС последовал за событиями начала 2014 года на Украине. 6 марта 2014 года в рамках экстренного саммита ЕС было принято решение о «мерах давления на Россию», которые будут применены в случае «отсутствия разрядки напряженности в Крыму».

Позже санкции продлевались каждые полгода. Так, в марте 2017 года действие ограничений продлили до 15 сентября. До начала августа черный список включал 146 человек и 37 организаций, однако после скандала с турбинами Siemens, якобы поставленными в Крым российской стороной, в перечень добавили три физических и три юридических лица.