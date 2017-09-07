Москва, 7 сентября, 2017, 07:26 — ИА Регнум. Мощнейшая за последние 12 лет вспышка, возникшая в результате взаимодействия двух крупнейших групп солнечных пятен, произошла на Солнце 6 сентября. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева.

Mirvkartinkah.ru Вспышка на Солнце

«Вся энергия, накопленная в короне Солнца в результате взаимодействия двух крупнейших за несколько лет групп солнечных пятен, разрядилась в одной вспышке уникальной силы, — говорится в сообщении. — На настоящий момент произошедшему взрыву присвоен балл X9.3».

Специалисты отмечают, что в последний раз вспышка такой силы наблюдалась на Солнце 7 сентября 2005 года, а всего за всю современную двадцатилетнюю историю наблюдений было зарегистрировано только пять вспышек большей силы.

Международным экспертам предстоит выяснить, как такая мощная вспышка могла произойти на фоне минимума солнечной активности.

Последствия этого явления для жизни на Земле точно предсказать не представляется возможным.

«Наблюдавшийся взрыв произошел в геоэффективной области вблизи линии Солнце — Земля, откуда воздействие Солнца на нашу планету является максимальным», — говорится в сообщении.