Чебоксары, 7 сентября, 2017, 07:07 — ИА Регнум. В столице Чувашии, где несколько месяцев не могут выбрать главу города, впервые прошли неформальные депутатские праймериз. Рейтинговое депутатское голосование, которое инициировали отдельные парламентарии сразу всех четырёх фракций (что само по себе подозрительно), грозило стать не только ответом на затяжной процесс выборов председателя Чебоксарского городского собрания депутатов (ЧГСД), но и политическим протестом. Спрос на праймериз оказался настолько высоким, что ни власть, ни правящая партия не только не посмели игнорировать эту потребность, а сами включились в игру в демократию, всячески демонстрируя лояльность на данном этапе и встраивая в сценарий свою режиссуру. О том, что на этом игры завершены, свидетельствовало подведение итогов праймериз, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Урна

В обезглавленных Чебоксарах (экс-глава ЧГСД находится под домашним арестом в связи с возбуждением серии уголовных дел) уже 2,5 месяца откладывают избрание нового председателя горсобрания. Это дало повод оппонентам говорить об «очевидном расколе элит» в регионе. Фамилии разных кандидатов периодически озвучиваются в политическом закулисье, однако на заседание данный вопрос не выносится. В этой ситуации отдельные чебоксарские депутаты инициировали неофициальное голосование, предложив коллегам выбрать неформального лидера. Неофициальная инициатива получила настолько высокий спрос, что её официально поддержали представители руководящего состава горсобрания.

Парламентариям предложили выбрать двух претендентов на пост главы Чебоксар, итоги голосования подвели 6 сентября. Из 41 депутата в нём приняли участие 37 — остальные либо отказались, либо не смогли по объективным причинам. Лидером стал декан факультета управления и соцтехнологий ЧГУ Евгений Кадышев, набравший 24 голоса. На втором месте с поддержкой вдвое меньше — исполняющий обязанности главы Чебоксар, юрист Николай Владимиров с 10 голосами. В тройке лидеров также директор корпорации «Смак» Владимир Кузин с четырьмя голосами. Отметим, что данные кандидаты ранее назывались в кулуарах как основные претенденты на пост главы Чебоксар, все они представляют «Единую Россию». От трёх голосов и менее получили 22 депутата.

ИА REGNUM Составление протокола

Сама процедура подсчёта голосов и последующего обсуждения была демократичной и открытой: урну вскрыли публично, продемонстрировав целостность пломбы. «Избирательная комиссия» состояла из семи депутатов, из них четверо — единороссы, включая руководство фракции. За процессом наблюдали журналисты и руководящий состав аппарата ЧГСД. После подведения итогов голосования оппозиции, которая предложила «играть до конца и провести второй» этап, дали чётко понять, что на этом игры в демократию закончены.

«Предложили не ограничиваться рейтинговым голосованием и играть до конца, пройти через второй этап, где мы предложим депутатам, набравшим наибольшее число голосов, представить своё видение развития города. И уже после второго этапа выбрать общим голосованием того депутата, чья программа окажется правильнее, интереснее», — высказал мнение справоросс Алексей Никитин.

ИА REGNUM Перед началом подсчёта голосов

С этим не согласился глава фракции единороссов Виктор Горбунов, сославшись на то, что кандидаты могут взять самоотвод:

«Мы не акцентировали внимание на том, что кто-то возьмёт категоричный отвод. А потом мы уже будем определять… Самый главный претендент — Евгений Николаевич Кадышев. В любом случае мы эту кандидатуру будем рассматривать на заседании фракции. Послушаем его, прежде чем вынести вопрос на собрание депутатов. Будет или не будет самоотвод, трудно сказать, это его личное мнение. Попросим, чтобы он нам предоставил в письменной форме предложение, типа программы, ход его мыслей, ход его действий. Думаю, каждая кандидатура в каждой фракции пойдёт по этому же пути».

На вопрос корреспондента ИА REGNUM о том, рассматривалась ли ранее во фракции кандидатура Кадышева, Виктор Горбунов заявил, что «не было претендента, не было смысла рассматривать». Между тем стоит отметить, что имя Кадышева чаще всего упоминалось в числе пяти самых обсуждаемых претендентов: именно его более всего хочет видеть республиканская власть в кресле столичного мэра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в разное время назывались разные фамилии на пост главы Чебоксар. Так, место главы Чебоксар прочили директору Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства Петру Мишину, Евгению Кадышеву, Владимиру Кузину, Николаю Владимирову и директору ООО «МЦ Медсервис» Владиславу Кригеру.

Напомним, пост главы Чебоксар стал вакантным 20 июня, когда Ирину Клементьеву поместили под домашний арест в связи с возбуждением уголовных дел, и она написала заявление о досрочном сложении полномочий.

Читайте также: Глава Чебоксар сдала пост, находясь под домашним арестом

Юрист и правозащитник Игорь Михайлов полагает, что идея с неформальным голосованием — следствие того, что «с мнениями депутатов не считаются, до них доводят уже готовые политические решения, а жёсткая партийная дисциплина «Единой России» пока позволяет принимать их практически единогласно».

«Депутаты из бизнеса не рискуют идти на должность главы города после уголовных дел в отношении экс-главы столицы. Представители бюджетной сферы тоже не хотят в мэрское кресло: какому начальнику понравится, если среди его подчиненных окажется мэр города. Ситуация усугубляется явным ростом возмущения рядовых депутатов, которые не участвуют в принятии решений… Организация неформальных праймериз — «это открытый протест против сложившейся политической ситуации», так как «депутаты хотят уйти от «ручного управления» и жесткой партийной диктатуры «Единой России», — полагает Игорь Михайлов, считая данную ситуацию одним из примеров «очевидного раскола элит».