* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Париж, 7 сентября, 2017, 03:11 — ИА Регнум. Парижская квартира, при обыске в которой была найдена взрывчатка — трипероксид ацетона, — могла использоваться радикальными исламистами в качестве подпольной лаборатории по изготовлению взрывчатых веществ, передает Associated Press.

Взрывчатка

Количество найденного трипероксида ацетона составляет всего 100 грамм. Однако в квартире было найдено химическое оборудование, при помощи которого могло быть изготовлено гораздо большее количество взрывчатки.

В настоящий момент полиция продолжает исследовать «подпольную лабораторию» ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также проводит опросы свидетелей.

Напомним, 6 сентября во время рейда в парижском пригороде Вильжюиф в одной из квартир полицейскими было найдено взрывчатое вещество — трипероксид ацетона.

По информации полицейских, именно трипероксид ацетона чаще всего используется террористами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для нападений в европейских странах.