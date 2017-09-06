Белград, 7 сентября, 2017, 01:27 — ИА Регнум. Более половины граждан Сербии считают, что страна не должна предоставлять свою территорию для размещения военных баз другим государствам. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого исследовательским агентством «Демостат», передаёт «Радио и телевидение Сербии».

Карта-флаг Сербии

Согласно данным опроса, 53% респондентов заявили, что в Сербии не должно быть военных баз ни одной из крупных мировых держав. При этом 20% считают, что Сербии стоило бы разместить на своей территории военную базу России, а ещё 2% — базу США.

На вопрос о том, кто, по их мнению, является наибольшим другом Сербии, большинство опрошенных (41%) назвали Россию. На втором месте оказался Китай, который считают дружественным 6% респондентов. Ещё 4% опрошенных назвали Грецию, 3% — Македонию, по 2% — Черногорию и Германию. При этом 10% участников опроса заявили, что не считают большим другом Сербии ни одну из стран.

Совсем иные результаты показали ответы на вопрос «В какой стране вы предпочли бы жить, если не в Сербии?» 11% респондентов заявили, что предпочли бы жить в Германии, 7% — в Швейцарии, по 5% — в Австрии, Италии и Швеции, 4% — в США, по 3% — во Франции, Норвегии и России. В конце списка предпочтений оказались Испания, Греция, Канада, Дания, Нидерланды и Венгрия.

«Очевидно, что когда дело касается экономики и принятия рациональных решений, связанных с качеством жизни, гражданин Сербии ориентируется на Запад, а когда речь идёт о дружбе или неких традиционных чувствах, то ориентируется на Восток», — прокомментировал результаты исследования аналитик агентства «Демостат» Сречко Миайлович.

Отмечается, что опрос проводился в августе среди 1200 респондентов старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября премьер-министр Сербии Ана Брнабич, выступая на Стратегическом форуме «Блед-2017» в Словении, заявила, что Белград нацелен на интеграцию с Европейским союзом и не намерен сворачивать с этого пути.

При этом она отметила, что между Сербией и Россией существуют тесные религиозные и культурные, а также экономические связи, однако в вопросах военного сотрудничества Россия находится для Сербии на третьем месте после США и стран НАТО.

Напомним, что в вопросах военного сотрудничества с другими странами Белград официально придерживается политики нейтралитета. Между тем, в 2016 году Сербия ратифицировала Индивидуальный план партнёрства с НАТО (Individual partnership action plan), получив таким образом статус одного из основных партнёров НАТО вне блока. Войскам альянса предоставлена свобода передвижения в Сербии, а военнослужащие альянса имеют дипломатический иммунитет на территории страны.