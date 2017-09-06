Волгоград, 7 сентября, 2017, 01:12 — ИА Регнум. Китай и Россия должны искать новые идеи и подходы для развития практического сотрудничества, заявил китайский вице-премьер, передает 6 сентября агентство «Синьхуа».

Oborona.gov.ru Дмитрий Рогозин и Ван Ян

Вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян во время встречи председателей совместной комиссии по организации регулярных встреч между российскими и китайскими главами правительств отметил, что отношения с Россией развивались в последние годы достигли очень высокого уровня, а сотрудничество по широкому спектру направлений достигло выдающихся результатов.

По словам Вана, ключевые программы, имеющие стратегическое значение для обеих стран — это создание терминала по сжижению природного газа на Ямале, строительство широкофюзеляжных авиалайнеров, строительство межграничной железнодорожной сети и автомобильных мостов. Кроме того, по его словам, страны уже получили ощутимые результаты от сотрудничества в Арктике.

С российской стороны присутствовал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин, который выступил сопредседателем Ван Яна по комиссии от России. Он также выразил готовность России укреплять всестороннее стратегическое партнерство и сотрудничество с Китаем.

Во время встречи стороны также обменялись мнениями касательно сотрудничества в сфере ядерной энергетики, аэрокосмической отрасли, сельского хозяйства, Арктики, гражданской авиации и цифровой экономики.

Отметим, что встреча сопредседателей Российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств двух стран прошла 5 сентября в Волгограде. Одной из задач встречи является имплементация решений, принятых главами России и Китая на полях саммита БРИКС, завершившегося на днях в китайском Сямэни.