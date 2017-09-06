Тирасполь, 7 сентября, 2017, 00:07 — ИА Регнум. «Укрепление независимости Приднестровья стало бы несомненным благом также и для Молдавии», — заявил в ходе визита в ПМР израильский политик и общественный деятель Авигдор Эскин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Авигдор Эскин

Эскин убеждён, что Приднестровье нужно признавать, а нестабильность в ПМР не в интересах, прежде всего, Молдавии. «Если уж кто-то имеет право на независимость, то это вы. Вы показали на протяжении 27 лет не просто сам факт существования, но еще и ответственного поведения, мирного сосуществования и с соседями, и внутренним вашим укладом», — сказал он.

Эскин приветствовал инициативу президента ПМР — с помощью России предложить на сессии Генасамблеи ООН предоставить Приднестровью особый статус. «С какой стати Палестина имеет статус при ООН, Косово получило полное признание. А Приднестровье? Нужен еще один референдум? Что еще нужно для того, чтобы показать, что люди тут живут как отдельное, независимое государство?» — сказал он.

Авигдор Эскин рекомендовал подкрепить соответствующее обращение в международную организацию выступлениями, документами, дополнительными контактами и, таким образом, громче заявлять о себе на различных площадках, в том числе в США и в Европе.

Он также выступил против смены миротворческой миссии на Днестре, а том числе потому, что Приднестровье и проходящая тут миротворческая операция — это единственное поле сотрудничества России и Украины в последнее время.