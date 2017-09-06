Вашингтон, 6 сентября, 2017, 22:59 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп дал свое согласие на повышение верхнего предела госдолга США до середины декабря 2017 года, сообщили журналистам по итогам его встречи с членами американского конгресса.

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По информации агентства «Прайм», президент США пошел на эту меру в обмен на принятие пакета финансовой помощи восстановлению ущерба, нанесенного ураганом «Харви».

При этом сообщается, что американский конгресс и президент желают не допустить дефолта в декабре текущего года и намерены вместе работать по многим стоящим перед ними вопросам. В частности, 6 сентября конгрессом США был одобрен запрос президента Трампа на $7,85 млрд, необходимых для ликвидации последствий урагана «Харви».

Напомним, на данный момент сумма государственного долга США превысила $19,8 трлн. Стоит отметить, что с 2008 года американский госдолг увеличился вдвое.