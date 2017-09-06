Москва, 6 сентября, 2017, 21:10 — ИА Регнум. Сегодня, 6 сентября, на Солнце произошла одна из мощнейших вспышек за всю историю наблюдения этого космического явления. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева.

Вспышка на Солнце

Сообщается, что мощнейшая вспышка на Солнце произошла из-за слияния двух крупнейших групп солнечных пятен. Вспышки подобной мощности довольно редкое явление, так как возникают при сочетании ряда условий.

При этом в лаборатории подчеркнули, что подобные вспышки ранее бывали лишь в период пика солнечной активности, а сейчас как раз наблюдается солнечный минимум. Ученым ещё предстоит разобраться с этим феноменом.

Согласно существующей классификации, солнечные вспышки подразделяются на пять классов (А, В, С, М и Х) в зависимости от мощности рентгеновского излучения. Самая слабая вспышка — А0.0 — соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз.

Так вот, сегодня на Солнце произошла вспышка класса X. На данный момент ей был присвоен балл Х9.3, что делает данную вспышку одной из пяти самых мощных солнечных вспышек за всю историю наблюдения данного явления.

Кроме того, вспышка произошла в той самой точке нашей звезды, которая «смотрит» на Землю. Следовательно, воздействие этой вспышки на нашу планету должно быть максимальным.

На данный момент последствия этой вспышки для Земли и спутников на орбите предугадать сложно, так как огромное количество заряженных частиц, выброшенных в космос Солнцем, достигнет Земли только через несколько дней.