София, 6 сентября, 2017, 19:35 — ИА Регнум. Возле памятника солдатам Советской армии в центре Софии состоялся митинг с требованием демонтировать монумент. В акции приняло участие около 50 человек, передаёт болгарский портал OFFNews.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алёша

Как сообщается, организатором акции выступила партия «Демократы за сильную Болгарию» (ДСБ), основанная бывшим премьер-министром страны Иваном Костовым. ДСБ придерживается прозападной ориентации, выступая за активное участие Болгарии во всех мероприятиях ЕС и НАТО.

Участники акции развесили на монументе флаги Европейского союза и Болгарии, а также транспаранты «Демонтаж», «Стоп кремлёвская агрессия». Некоторые из митингующих держали в руках флаги Украины.

Организаторы акции заявили, что памятник является «символом пропаганды, который разъединяет болгарское общество». По их мнению, на месте монумента советским воинам следует установить памятник хану Аспаруху или другой исторической личности.

В ДСБ также напомнили о существовании решения городского совета Софии от 1992 года о демонтаже памятника, которое до настоящего времени так и не исполнено. Протестующие заявили о намерении продолжать акцию и во время председательства Болгарии в Совете ЕС, которое ожидается в первой половине 2018 года.

Напомним, памятник солдатам Советской армии был установлен в Софии в 1954 году в честь десятой годовщины освобождения Болгарии от фашистских оккупантов. В последние годы монумент регулярно становится объектом нападения вандалов.

В начале 1990-х годов городским советом Софии было принято решение о сносе памятника, однако из-за активных протестов общественности работы были прекращены. В 2011 году «Демократы за сильную Болгарию» вновь пытались инициировать снос монумента. Предложение поддержали некоторые националистические и прозападные партии, а также несколько депутатов от правящей партии ГЕРБ, однако общего числа голосов оказалось недостаточно даже для вынесения вопроса на повестку.

Ранее в Болгарии также неоднократно пытались снести памятник Солдату-освободителю в Пловдиве — знаменитого «Алёшу». Против этого выступили десятки общественных организаций, а группа живущих в стране ветеранов даже пригрозила публичным самосожжением. В результате монумент оставили в покое. Верховный суд Болгарии постановил, что «Алёша» является «памятником Второй мировой войны и не может быть разрушен».