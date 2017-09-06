Рига, 6 сентября, 2017, 17:21 — ИА Регнум. 4 сентября состоялось рабочее собрание участников Штаба защиты русских школ 2003−2005 годов, актива русских общественных организаций и журналистов русской прессы, сообщает 6 сентября портал Mixnews.lv. Поводом для встречи стало недавнее утверждение кабинетом министров Латвии запрета на сдачу выпускных экзаменов на русском языке.

Классная комната

Участники обсудили влияние нового запрета на результаты школьных экзаменов и на школьную систему, а также значение этого шага властей в контексте многолетнего процесса постепенного исключения русского языка из государственной системы образования Латвии.

В результате дискуссии были согласованы позиции по оценке самих скандальных правил кабинета Министров и по стратегическим последствиям сужения сферы русского языка. Кроме того, были обсуждены ответные шаги, которые может предпринять русская общественность Латвии для защиты русского образования и достижения баланса интересов между латышским государством и русскоязычным меньшинством Латвии.

Прозвучало более двадцати предложений, начиная от массовых акций протеста и организации бойкота выпускных экзаменов и кончая созданием дополнительной негосударственной системы русского образования — очных и дистанционных курсов, создания сетевых библиотек, которые смогут компенсировать ассимиляционное давление государства.

Принято решение провести общественное обсуждение прозвучавших идей, собрать новые оценки и предложения, отобрать самые эффективные и на следующем собрании согласовать план дальнейших совместных действий.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 8 августа правительство Латвии одобрило два проекта правил министерства образования, согласно которым языком сдачи экзаменов в 9 и 12 классе во всех школах Латвии станет государственный язык — латышский.

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