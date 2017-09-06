Латвийские общественники обсудили методы защиты русских школ
Рига, 6 сентября, 2017, 17:21 — ИА Регнум. 4 сентября состоялось рабочее собрание участников Штаба защиты русских школ 2003−2005 годов, актива русских общественных организаций и журналистов русской прессы, сообщает 6 сентября портал Mixnews.lv. Поводом для встречи стало недавнее утверждение кабинетом министров Латвии запрета на сдачу выпускных экзаменов на русском языке.
Участники обсудили влияние нового запрета на результаты школьных экзаменов и на школьную систему, а также значение этого шага властей в контексте многолетнего процесса постепенного исключения русского языка из государственной системы образования Латвии.
В результате дискуссии были согласованы позиции по оценке самих скандальных правил кабинета Министров и по стратегическим последствиям сужения сферы русского языка. Кроме того, были обсуждены ответные шаги, которые может предпринять русская общественность Латвии для защиты русского образования и достижения баланса интересов между латышским государством и русскоязычным меньшинством Латвии.
Прозвучало более двадцати предложений, начиная от массовых акций протеста и организации бойкота выпускных экзаменов и кончая созданием дополнительной негосударственной системы русского образования — очных и дистанционных курсов, создания сетевых библиотек, которые смогут компенсировать ассимиляционное давление государства.
Принято решение провести общественное обсуждение прозвучавших идей, собрать новые оценки и предложения, отобрать самые эффективные и на следующем собрании согласовать план дальнейших совместных действий.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, 8 августа правительство Латвии одобрило два проекта правил министерства образования, согласно которым языком сдачи экзаменов в 9 и 12 классе во всех школах Латвии станет государственный язык — латышский.
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