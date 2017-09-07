Москва, 7 сентября, 2017, 20:36 — ИА Регнум. С 21 по 23 сентября проект «Иноекино» устраивает ретроспективу британского кинорежиссера Терри Гиллиама. В кинотеатрах Москвы и Санкт-Петербурга покажут фильмы «Монти Пайтон и Священный Грааль», «Бразилия» и «Король-рыбак».

Фрагмент постера х/ф «Монти Пайтон и священный Грааль», США, 1975

С творчеством американского режиссера Терри Гиллиама я впервые познакомился, будучи студентом, — рассказывает Алексей Бажин, руководитель проекта «Иноекино». — Мы как раз с друзьями зависали на книгах Хаксли, Воннегута, Платонова и других. И тут ко мне в руки попала кассета с фильмом «Бразилия». Качество было ужасным и очень темным, а впечатление ярким, гнетущим и волнующим, как от музыки Bauhaus в то время. Позже я уже понял, что Гиллиам не столь мрачен в своем творчестве в целом, и более того, он еще и очень разносторонний автор с великолепным чувством абсурдистского юмора и с богатейшим сюрреалистическим воображением, за что очень любим во всем мире. А какую он делал анимацию в «Монти Пайтон»! Автор в последнее время как-то сильно сдал и выпустил две вторичные и слабые картины, но будем надеяться на лучшее в его грядущем опусе про Дон Кихота. А пока посмотрим, можно сказать, три вехи его творческой карьеры, о которой мы еще будем много писать в наших социальных сетях. Да, можно было бы еще показать нарко-трип и боль потерянного поколения «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», но на него пока не продают права в Россию, так что немного позже».

Гиллиам начинал свою карьеру как художник-аниматор и очень скоро попал в комик-группу «Монти Пайтон». Комедийная парадоксальная стилистика группы оказала сильное влияние на все последующие работы Гиллиама, в том числе на его режиссерский дебют — «Монти Пайтон и Священный Грааль», созданный совместно с Терри Джонсом.

Картина представляет собой альтернативную историю рыцарей Круглого Стола, отправившихся на поиски Чаши Грааля. Гиллиам уходит от стандартного трактования старинной легенды и превращает её в один из самых смешных фильмов в истории кино. В своем первом полнометражном перформансе комик-группа «Монти Пайтон» спародировала всё, что почитается британцами. Легенды, в которых рыцари продолжали бой, несмотря на серьезные раны, перерастают в образ Черного Рыцаря, не признающего поражение, даже потеряв все конечности. Пресвятая Антиохийская граната, которую сам Господь вручал рыцарям для победы над злом, становится орудием против кролика-головореза. Под удар черного юмора попали даже легенды и мифы Древней Греции. Бюджет фильма составили средства, поступившие от поклонников знаменитых юмористов, среди которых участники групп Pink Floyd, Led Zeppelin и The Beatles.

Антиутопия «Бразилия» становится центральной в творчестве Гиллиама. Режиссер обнажает абсурдность и бездушие любой системы, используя едкую социальную сатиру и мрачный визуальный стиль. В оригинальной версии фильм длится 142 минуты и имеет пессимистичный финал. В таком виде картина была выпущена в прокат за пределами США кинокомпанией «20th Century Fox». Прокат фильма в США контролировала компания «Universal Pictures». Её руководители сочли финал картины непрезентабельным, после чего было фильм подвергся редакторским правкам и получил «хороший конец». После длительных препираний с режиссером, было решено выпустить урезанную 131-минутную версию под контролем Гиллиама.

В фильме «Король-рыбак» режиссер вновь обращается к циклу легенд о короле Артуре, перенеся историю о Святом Граале на Манхэттен. Как признался режиссер, он впервые решил снимать картину вопреки своим правилам: по чужому сценарию (сценаристом выступил Ричард Лагравенезе) и на большой студии в США. На такой шаг Гиллиам пошел из-за больших трудностей, возникших при съемках предыдущей картины — «Приключения барона Мюнхгаузена».

«Король-рыбак» — фильм, примечательный со многих сторон, — считает кинокритик Дмитрий Тёткин. — Жанр разнится в восприятии публики разной степени просвещённости: от «чернушной» трагикомедии до светлой скучноватой философской притчи (на грани мюзикла) о борьбе искренних чувств с цинизмом… Будут тут вам и «гэги», и свисток, и буратино, и изящные режиссёрские решения, и долгие диалоги в духе стендапа. Фильм, среди прочего, рассказывает о границах между фантазиями и реальностью. Увы, в самой реальности всё чуть менее хорошо и ловко заканчивается. Достаточно вспомнить финал жизни самого Робина Уильямса, который не только играл в этой картине, но при жизни довольно много уделял времени благотворительности в работе с бездомными, которые представлены в этом фильме как весёлая оппозиция бесчувственному миру циничного капитала. Кто тут наследует царство небесное? Пойди разберись».

Показы фильмов состоятся в московском кинотеатре «Формула Кино Горизонт» и петербургском кинотеатре «Аврора» в оригинале с русскими субтитрами.