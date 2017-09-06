Ленинградская область, 6 сентября, 2017, 14:49 — ИА Регнум. Руководители агросектора, политического блока, строительства, ЖКХ и культуры Ленинградской области сразились в модном жанре рэп-баттла. Сегодня, 6 сентября, к ним присоединился и губернатор региона Александр Дрозденко.

Youtube.com Кадр из рэп-клипа Сергея Яхнюка

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в преддверии дополнительных выборов в Государственную думу, которые пройдут 10 сентября, в сети появился клип по мотивам хип-хоп композиции «Тает лёд», главным героем которого стал один из претендентов на думский мандат — глава агросектора Ленобласти Сергей Яхнюк, баллотирующийся от «Единой России». В ролике он появляется на фоне областных полей, садится в комбайн, собирающий пшеницу, общается с аграриями, позирует в шлеме витязя на фоне крепостных стен, кормит телёнка.

«Закрой глаза — всё повторится. Взлети над полем свободной птицей. Утро подарит нам это мгновенье, и дожди земле не помеха. Пока мы здесь, на земле ленинградской, пофиг на санкции всех англосаксов. Колосья трепетны и безмятежны… Всё, что имеет, отдаст нам земля. Пальцы сжимаются крепко-крепко. Чёткий мужик… Между нами тает лёд, пусть теперь кто получше найдёт, мы промокнем под дождём. Между нами тает лёд, да любой в регионе завод… Между нами тает лёд, урожайным пусть будет год, мы удвоим сельхоз бюджет. Между нами тает лёд, на селе жизнь прекрасно идёт. Этим солнечным сентябрём. Он пахал в субъекте от звонка до звонка. Спецовочка так хорошо сидит на нём. А все его дела, да завсегда, как ход конём…», — такие строчки сопровождают видеоряд с вице-губернатором Яхнюком.

С подачи вице-губернатора Ленобласти по внутренней политике Сергея Перминова в областном правительстве завязался настоящий рэп-баттл. Увидев клип Яхнюка, он тоже решил написать несколько строк в этом музыкальном стиле, сообщает портал 47news.

«Да, нехило бьет в лоб ленинградский хип-хоп.

Взрастает с полей,

Крутит землю быстрей.

И без Кольки Гумилева колки —

Санкции бьем в осколки!

Яхнюк без оксюморона входит

Без стука и лишнего звука

в зал славы рэпа.

Вот об этом тема эта.

Раунд!», — вызвал Перминов на рэп-дуэль.

Строка про Николая Гумилева в этом тексте — недвусмысленный отсыл к новому клипу группы «Ленинград», где этого поэта Серебряного века упоминает лидер группы Сергей Шнуров.

На вызов коллеги по правительству ответил вице-губернатор Ленобласти по строительству Михаил Москвин.

«По ходу кто-то хочет вкурить, что такое Леноблрэп? Слышь, галстук, — это как переперчить. Заметил — так, для начала. Яхнюк в шлеме и Перминов с серебряными стихами? Будто корюшка у нас на заседании кричала. Когда начну я — сразу в панике захлопаете ушами. Узнаете, что такое, когда стройка серчала. А имя мое в каждом кабинете на Суворовском набито. Вот это тема. Ну, что, братан, забито?», — выдал Москвин.

Раскрыть тему культуры решил депутат Законодательного собрания Ленобласти и директор музея-заповедника «Выборгский замок» Владимир Цой.

«Ленинградский хип-хоп бьет не только с полей,

Культурная тема тоже будет раскрыта.

Сергей Яхнюк — аграрный рыцарь, окей,

Но где же панчи, бро, где вспышки софитов?

Джордж Мартин приехал, автограф оставил,

В Эрмитаж за невестой убыл кот Филимон,

Выборгский замок — вот место для баттлов,

Здесь появится новый Оксимирон», — сочинил Владимир Цой.

Четвёртым в поединок вступил вице-губернатор Ленобласти по ЖКХ Олег Коваль.

«Один у них рыцарь, другой про Выборгский замок мнёт.

Мне от ваших типа Цоя перемен — крышу рвёт.

Третий вот-вот в городские стихи ленинградских пацанов уронит.

Здесь одно ЖКХ порожняка не гонит.

Ну, следующий, кто там трезвонит?»,

— с вызовом отреагировал Коваль.

Без претензий на рэп-слог им ответил глава Ленинградской области Александр Дрозденко. В своих стихах губернатор говорит, что лучше запомниться делами, а не песнями.

«Не читаю я баттолов стих,

Может, я совершенно не моден.

Ленинградский душевный напев

Греет душу и сердцу он дорог.

И пускай не чеканю я слог,

И не песней себя я прославлю.

Отбатрачу свой срок до конца

И в делах лучше память оставлю»,

— ответил Дрозденко своим подчинённым.