Москва, 6 сентября, 2017, 14:31 — ИА Регнум. Газета «Ведомости» в среду, 6 сентября, опубликовала фотографию «корзины с колбасой», на которой можно разглядеть фирменный ярлык «От Иваныча». Снимок прислал в редакцию один из получателей подарка.

Ведомости

«Корзинка с колбасой «От Иваныча» — традиционный подарок от президента «Роснефти» Игоря Сечина», — говорит один из получателей. Источник газеты пояснил, что такие корзинки делают и собирают в специальном цеху.

По данным издания, некий высокопоставленный чиновник тоже рассказывал о получении аналогичного подарка.

В 2015 году Forbes со ссылкой на источники сообщал, что в столовой одного из офисов «Роснефти» в Москве готовят колбасные изделия. По информации издания, мясо для нее якобы поставлял сам Сечин, который увлекался охотой на крупного дикого зверя. Представитель «Роснефти» пока не ответил, сохранилась ли практика делать эксклюзивную колбасу.

Газета «Ведомости» отмечает, что «корзина с колбасой» была несколько раз упомянута в стенограмме аудиозаписи Сечина и экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, которую зачитали 5 сентября в суде.