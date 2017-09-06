Женева, Швейцария, 6 сентября, 2017, 13:44 — ИА Регнум. Сирийское правительство неоднократно применяло химическое оружие в ходегражданской войныв стране, в том числе в провинции Идлиб в апреле 2017 года, заявили 6 сентября представители Независимой международной комиссии по расследованию в Сирийской Арабской Республике, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад

По их данным, на город Хан-Шейхунсамолетом правительства Сирии был сброшен заряд с зарином, в результате чего погибло более 80 человек.

«Правительственные войска по-прежнему следуют одному паттерну применения химического оружия против гражданских лиц в удерживаемых оппозициях районах», — указывается в докладе организации.

«Самый серьезныйинцидентпроизошел, когда самолет сирийских ВВС применил заринв Хан-Шейхуне, в результате чего погибли десятки человек, большая часть из которых были женщины и дети», — добавили авторы доклада, назвав произошедшее военным преступлением.

Более того, авторы подчеркнули, что ими установлено 33 случая применения отравляющих веществ, 27 из которых были делом рук правительства Башара Асада.

Напомним, химическая атака в сирийском городе Хан-Шейхун произошла 4 апреля 2017 года. На появившихся в сети видеозаписи было показано, как представители так называемой организации «Белые каски» помогают пострадавшим от нервно-паралитического газа зарин, вызывающим поражение при любом виде воздействия.

Отсутствие у «Белых касок» защитных приспособлений заставило многих экспертов прийти к выводу, что примененный в городе поражающий агент едва ли мог быть зарином, который бы неизбежно привел к поражению самых «Белых касок». Более того, ряд экспертов обращает внимание на то, что после атаки эксперты Организации по запрещению химического оружия не получили доступ к месту инцидента, основывая свои выводы на предоставленных «Белыми касками» — оппозиционной официальному Дамаску группы — материалах и показаниях.

Произошедшее в провинции Идлиб, находящейся до сих пор под полным контролем так называемой сирийской оппозиции, стало причиной нанесения США ракетного удара по базе ВВС Сирии «Шайрат», с которой якобы была совершена атака.

Читайте также: American Conservative: Удар по Сирии был основан на лжи «Белых касок»