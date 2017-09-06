Москва, 6 сентября, 2017, 13:06 — ИА Регнум. Предложение строить мост Сахалин (Россия) — Хоккайдо (Япония) в то время, как назрела и перезрела проблема прямой связи материковой России с Сахалином, а Япония не прекращает предъявлять РФ территориальные претензии — это как минимум презрение к национальным интересам России, считает главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров.

Latitude Остров Сахалин

Да, действительно, можно построить мост от Хоккайдо до Сахалина, если ты хочешь, чтобы Сахалин в первую очередь осваивала Япония, а не Россия. Когда стоит насущная, критически важная задача создания надежной всепогодной связи между материковой Россией и Сахалином — мост, тоннель, все, что угодно, говорить о приоритетной связи между Сахалином и Японией — как минимум демонстративное презрение к национальным интересам России.

И это в то время, когда Япония продолжает предъявлять территориальные претензии к России. Когда еще в живой исторической памяти то время, когда Южный Сахалин был уступлен Японии, а Северный Сахалин был ею оккупирован. Когда японские претензии на Курилы — это только первый шаг в их империалистических амбициях, а следующий шаг, как известно, Сахалин.

Я понимаю, что в проект строительства моста можно закопать много денег. Но главное, не закопать туда свою совесть. Предложение о приоритетном строительстве моста на Сахалин из Японии, а не из России — это почти прямое предложение отдать Сахалин Японии.

Проект моста с Сахалина на Хоккайдо — это проект капитуляции перед Японией.

Ранее первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов на полях третьего Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке заявил, что строительство автомобильно-железнодорожного перехода между островами Хоккайдо и Сахалин обсуждается властями России и Японии.

По его словам, это даст «дополнительную возможность использовать нашу железнодорожную инфраструктуру, и Япония при этом станет континентальной державой».