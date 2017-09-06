Москва, 6 сентября, 2017, 12:56 — ИА Регнум. Если у правительства РФ есть средства на постройку автомобильно-железнодорожного перехода от Хоккайдо до южной части Сахалинской области, то их стоило бы выделить на развитие транспортной инфраструктуры внутри страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг («Справедливая Россия»).

Флаг Сахалинской области

О том, что Россия и Япония обсуждают проект совместной стройки перехода от Хоккайдо до Сахалина, сообщил вице-премьер РФ Игорь Шувалов в ходе третьего Восточного экономического форума. По предварительным планам, Россия доведет железную дорогу до тихоокеанского побережья.

«Такая идея несвоевременна, есть более важные проекты. Наша инфраструктура во многих городах находится в плачевном состоянии: много населенных пунктов, к которым вообще отсутствуют дороги с твердым покрытием», — считает Гартунг.

По его словам, даже в городах-миллионерах по некоторым дорогам после дождя можно ходить только в болотных сапогах.

«Если у РФ есть деньги на строительство мостов и таких переходов с Японией, то лучше их потратить на строительство мостов и дорог внутри страны, чтобы соединять одну ее часть с другой», — уверен Гартунг.

По его словам, о целесообразности такого проекта можно говорить, только если он действительно подразумевает строительство моста от материковой части РФ до Сахалина.

Одно дело, когда соединяется одна часть РФ с другой, как в Крыму, — это оправданно. Но соединять с Японией отрезанный от РФ остров Сахалин, у которого нет авто‑ и железнодорожного сообщения с материковой частью, это странно», — заявил Гартунг.

Между тем депутат уверен, что строительство с Японией в целом возможно, но в перспективе 20−30 лет, когда РФ разовьет свой экономический потенциал.

«Сейчас, если у нас есть какие-то средства, то их лучше потратить внутри страны. Надо сместить приоритеты и помогать тем, кому это необходимо в первую очередь, а не мечтать о великих материях», — считает Гартунг.