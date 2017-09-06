Симферополь, 6 сентября, 2017, 12:39 — ИА Регнум. В Крыму зафиксировано «небольшое» снижение турпотока, однако власти настроены оптимистично и подсчитывают налоговые доходы от туристической отрасли.

Архип Куинджи. Вид на берег и море с гор. Крым. 1880-е

О том, что туристический поток сократился — на 4,2% по сравнению с январем — августом 2016 года — сообщило республиканское министерство курортов и туризма. Глава региона Сергей Аксёнов сегодня, 6 сентября, уже прокомментировал ситуацию для журналистов.

Он признал, цитирует пресс-служба главу Крыма, что «некоторое» снижение турпотока произошло, однако при этом налоговые поступления в бюджет региона за первое полугодие превысили 920 млн рублей, что на 3,5% больше показателя прошлого года. Объем поступлений за восемь месяцев, по предварительным прогнозам, должен превысить прошлогодний показатель на 3%.

Впрочем, туристы, приезжающие в Крым, по-прежнему предпочитают «дикий» отдых и частный сектор гостиницам и пансионатам.

«Это информация к размышлению и для курортного бизнеса, и для органов власти. Главное на сегодняшний день — обеспечить модернизацию курортной инфраструктуры, высокий уровень сервиса, разумное и конкурентоспособное соотношение «цена-качество» услуг. Причём делать это надо в сжатые сроки. С открытием нового аэропорта (май 2018 года), автомобильного моста через Керченский пролив (декабрь 2018-го) и особенно железнодорожного моста (декабрь 2019-го) туристический поток резко вырастет. Мы должны быть к этому готовы», — цитирует Аксёнова его пресс-служба.

Интересно, что в начале августа минкурортов Крыма сообщало о росте турпотока за семь месяцев, при этом констатируя снижение загрузки отелей и санаториев. Информация появилась буквально через месяц после увольнения с поста руководителя министерства Сергея Стрельбицкого, в вину которому был поставлен в том числе и провал туристического сезона. Пост министра занял Вадим Волченко, до этого руководивший отделением МИА «Россия сегодня».

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В качестве причин снижения турпотока специалисты ранее называли и погодные условия, и возвращение турецких курортов в предложения турагентств, и высокие — по сравнению с теми же турецкими и даже европейскими курортами — цены.

На странице в Facebook Сергея Аксёнова своими впечатлениями от Крыма поделилась одна из туристок:

«Я из Москвы, второй год отдыхаю в Крыму. Сейчас здесь, в санатории Ливадия. Стоимость путёвки не маленькая, а с перелетом и вовсе. За эти деньги я могла отдыхать в Испании, не говоря уже про Турцию. Но я патриот и Крым люблю. Но вот наверное эта любовь не взаимная. В санатории явно заметно ухудшение качества услуг. При этом цены повышаются значительно год от года. Особенно серьёзные проблемы с питанием. В санатории организовано 3 раз питание шведский стол, если это можно так назвать. Питания явно не хватает, скапливаются дикие очереди и еды на всех не хватает. Особенно проблемы наблюдаются с мясом. А капусту есть со свеклой за эти деньги не очень хочется. Я заплатила за 14 дней 35 тыс, и это я ещё попала под супер акцию, а без неё путёвка стоила 48! И перелёт туда обратно 15! Это стоит того? Плюс другие проблемы инфраструктуры — после прилёта самолёта невозможно добраться до курортов. Автобусы и троллейбусы ходят только с утра. А самолёты прибывают и ночью. Багаж ждём 40−60 мин. Потом можно часами ходить в поисках такси, которые загибают цены кто во что горазд! От 2 тыс, 4 тыс и выше, надеясь на то что у москвичей карман широкий. Так и зачем нам ехать в Крым и развивать этот регион?» — спрашивает автор поста (орфография и пунктуация сохранены).