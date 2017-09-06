Сечин: Улюкаев требовал незаконного вознаграждения
Владивосток, 6 сентября, 2017, 12:09 — ИА Регнум. Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, задержанный в офисе «Роснефти» в Москве в ночь на 14 ноября 2016 года, совершил преступление. Об этом, как передает ПРАЙМ, сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
По его словам, бывший чиновник сам потребовал вознаграждение, сам за ним приехал, забрал и уехал.
«Я прямо сейчас дам показания, — сказал Сечин. — Улюкаев, находясь в должности министра, требовал незаконного вознаграждения, сам определил его размер, сам приехал за ним, сам его руками забрал и погрузил в машину и сам уехал».
При этом глава «Роснефти» добавил, что в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации действия Улюкаева расцениваются не иначе как преступление.
«Тут не о чем говорить», — отметил Сечин.
Напомним, 8 августа в Замоскворецком суде Москвы прошли предварительные слушания по делу Улюкаева. 16 августа суд приступит к рассмотрению дела по существу.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 14 ноября 2016 года в офисе «Роснефти» в Москве был задержан с поличным министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев. Чиновника обвинили в вымогательстве у представителей «Роснефти» взятки в размере $2 млн. Позднее президент РФ Владимир Путин освободил Улюкаева от занимаемой должности с формулировкой «в связи с утратой доверия».
Сам Улюкаев свою вину не признает.
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