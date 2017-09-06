Берлин, 6 сентября, 2017, 11:10 — ИА Регнум. «До начала антитеррористических учений России и Белоруссии еще больше недели, а вся Европа уже исходит нервной дрожью, — утверждает корреспондент германского таблоида Bild Юлиан Рёпке. — Хотя Кремль называет учения, в которых будет задействовано, по его словам, 13 тысяч солдат и офицеров российской и белорусской армий, «антитеррористическими» и «оборонительными», никто в Европе этим словам не верит».

Belvpo.com Совместные учения России и Белоруссии

Автора, как выясняется, напрягают показатели технической обеспеченности учений: «В маневрах будет задействовано 250 танков и 200 артиллерийских орудий, 70 самолетов и 10 военных кораблей. Эксперты полагают, что главная задача «Запада 2017» — показать Западу мощь российских вооруженных сил возле границ Евросоюза.

«Мы помним учения с похожими названиями «Запад 2009» и «Запад 2013», ничего оборонительного там не было», — цитирует Рёпке сотрудника министерства охраны края Литвы Робертаса Шапронаса. — Вторжение России в Крыму и Донбассе дает основания для волнения и неверия в обещания Москвы».

Финский военный эксперт Андреас Турунен сообщал корреспонденту Bild, что по его ожиданиям «общая численность участников «Запада 2017» может составить от 100 тысяч до 240 тысяч человек».

Немецкий военный аналитик Андреас Умланд высказывает газете свое мнение, что «сценарий захвата российско-белорусскими войсками Украины возможен, но основная масса специалистов полагает его маловероятным. То же самое — в отношении оккупации Белоруссии Россией. Однако нельзя сбрасывать со счетов и то, что в Эстонии и Латвии широка прослойка русскоязычного населения, и потому не исключен вариант появления «зеленых человечков» (так на Западе называют «вежливых людей» — прим. ИА REGNUM ) в этих странах, как было в Крыму».