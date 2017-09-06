Киев, 6 сентября, 2017, 10:23 — ИА Регнум. Украинский государственный долг поставил новый рекорд: обязательства страны превысили $76 млрд и составили $76,06 млрд, прибавив в июле 1,39%, свидетельствуют опубликованные министерством финансов страны данные.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По состоянию на конец июля 2017 года государственный и гарантированный государством долг составил 1,971 трлн гривен ($76,06 млрд). Общий размер прямого государственного долга превысил $64 млрд — он составил 1,659 трлн гривен ($64,04 млрд).

Минфин Украины пояснил, что увеличение суммы долга связано с курсовой разницей: официальный курс гривны снизился к доллару США. Поэтому в долларовом эквиваленте госдолг вырос. Тем не менее в долларах США на каждого гражданина страны приходится $1760 госдолга.

Еще одной причиной роста госдолга министерство назвало вынужденное финансирование из бюджета страны убыточных предприятий. Эти транши также финансируются из кредитных средств. По данным за первый квартал, 55% внутренней задолженности государства принадлежит Национальному банку Украины.

На обслуживание долга тратится ежегодно 4% ВВП, по отношению к ВВП госдолг достиг 80%. В 2017-м Украина должна выплатить долгов на $2 млрд, однако худшее впереди: через два года придется вернуть $11 млрд внешних кредитов, и если экономические показатели страны не улучшатся, то это будет означать дефолт страны в 2019 году.

Основной кредитор Украины — Международный валютный фонд Также деньги дают Всемирный банк, Европейский союз, власти США под гарантии ВБ, Европейский банк реконструкции и развития и другие. Тем не менее именно средства МВФ позволяют Киеву получать деньги на обслуживание внешнего долга, это единственный надежный источник поступления валюты в страну.

Других источников получения валюты у страны нет, чтобы пошла валюта, нужен экспорт, а для него — экономический рост, чтобы дать высокотехнологическую продукцию. Что касается кредитов МВФ, то, например, транш МВФ на $1 млрд, полученный в апреле 2017 года в рамках четырехлетней программы расширенного финансирования, практически полностью пошел на выплату долгов.

Программой расширенного финансирования (EFF) МВФ предусмотрено получение Украиной около $17 млрд долларов за четыре года, из которых уже выделено $7,7 млрд.

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Отметим, что в феврале эксперты брюссельского Центра европейских политических исследований, финансируемого ЕС, в своём новом докладе призвали Евросоюз прекратить финансировать руководство Украины. В исследовании аналитиков указывалось, что за три года после «майдана» Киев так и не выполнил свои обещания относительно борьбы с коррупцией в судебной системе, наведения порядка в области финансирования политических партий и децентрализации государственного управления.

По статистике прошлых заимствований Украины у МВФ выходит так, что вся эта помощь стоит стране примерно 24% от суммы кредита. Т. е. получив $10 млрд и тут же вернув их в течение 2015 года, Украина останется должна МВФ и эти $10 млрд, и еще около $2,5 млрд дополнительно.

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Получается, что вроде бы в страну поступают миллиарды, но, кроме наращивания суммы долга, ни к чему больше они не приводят. Хотя, нет. Они позволяют украинскому правительству продолжать вести гражданскую войну со своим собственным населением. И позволяют иностранным инвесторам его еще немножечко ограбить. Самую малость, пишет эксперт ИА REGNUM Александр Запольскис.

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