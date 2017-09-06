Санкт-Петербург, 6 сентября, 2017, 10:02 — ИА Регнум. Авария с участием трамвая 52-го маршрута и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter произошла на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Лётчика Пилютова на юго-западе Санкт-Петербурга. Об этом сегодня, 6 сентября, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

Https://vk.com/spb_today ДТП с трамваем в Петербурге (скриншот группы «ДТП и ЧП")

ДТП произошло около 7:40, когда трамвай №52 ехал по направлению к окраине города и поворачивал налево, пересекая проезжую часть. К настоящему времени известно только о пострадавшей женщине — водителе трамвая. Она получила легкую травму ноги и была госпитализирована. Водитель микроавтобуса не пострадал.

«Микроавтобус вынес трамвай с рельсов на пересечении Лётчика Пилютова и Ветеранов»;

«Водитель автобуса, когда вышел, начал спорить мол «куда вы едете, когда у меня зелёный?»;

«Стоит скорая и ДПС. Пострадавших сильно нет», — сообщают очевидцы в популярной группе в соцсети.

Другие свидетели аварии добавляют, что из-за случившегося, вплоть до улицы Партизана Германа, «все маршрутки и автобусы едут битком набитые», «на остановках по проспекту Ветеранов — толпы народа», «в маршрутки не сесть, переполнены».

По факту ДТП проводится проверка.