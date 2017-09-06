Москва, 6 сентября, 2017, 09:29 — ИА Регнум. Госдеп США ожидаемо назвал законными действия американских силовиков, которые проверяли три здания российского посольства в Сан-Франциско, говорится в сообщении представителя внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По его словам, обвинение российской стороны в том, что двери были взломаны, а сотрудники ФБР «обшаривали помещения», не соответствует действительности. Якобы «обход» проводился тогда, когда здания и помещения перестали считаться российской собственностью.

«На протяжении выходных персонал российского посольства пригласили присоединиться к официальным лицам Госдепартамента и пройти по трем зданиям в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне, которые США потребовали от российского правительства закрыть. Этот обход проходил не тогда, когда эти здания еще считались помещениями посольства или консульства», — сказал дипломат.

Он также отметил, что «инспекции» осуществлялись для того, чтобы обеспечить безопасность и защиту зданий и подтвердить, что российское правительство освободило помещения. Напомним, согласно Венской конвенции, помещения дипломатических представительств являются неприкосновенными. Власти страны, где находится диппредставительство, могут получить в него доступ лишь с разрешения главы дипломатического корпуса.

Кроме того, здания, находящиеся под консульским иммунитетом, не могут подвергнуться обыску или быть досмотрены. Неприкосновенность распространяется и на все предметы внутри этих помещений. В США же 1 сентября были закрыты генконсульство России в Сан-Франциско и российское торговое представительство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Тогда же официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти США намерены провести в зданиях обыски, мотивируя их поиском взрывчатки.

В обыске участвовали представители ФБР, заявила Захарова в прямом телеэфире. В ФБР информацию о взломе дверей и обыске зданий посольств комментировать отказались.

Член Совфеда Алексей Пушков, комментируя заявление представителя Госдепа о «законности», напомнил, что в Вашингтоне никогда не подвергают сомнению правильность действий Госдепа. Всегда все законно: и захват Ирака, и обыски в дипмиссиях, и бомбежки Белграда, и пробирка (вранье) в Совбезе, и удары по Триполи, написал Пушков в Twitter.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия намерена подать иск в суд о нарушении Вашингтоном международных норм при «проверке» российской дипсобственности. В какой именно суд — пока неизвестно, МИД РФ поручено выбрать наилучший вариант.

«Американская сторона лишила Российское государство права пользоваться нашим имуществом — это явное нарушение имущественных прав российской стороны. Поэтому для начала дам поручение МИД обратиться в суд. Посмотрим, как эффективно работает хвалёная американская судебная система», — сказал Путин.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в телефонном разговоре с главой Госдепа Рексом Тиллерсоном, что захват властями США дипсобственности РФ — это грубейшее нарушение международно-правовых норм. Кроме того, в МИД РФ заявили о «политическом заказе», который стоит за обысками дипсобственности России. По словам Захаровой, за этим заказом стоят такие колоссальные деньги, которые оправдывают все. И эти деньги вложил тот, кто претендовал и проиграл и кто не может принять эту победу.

В Кремле также прокомментировали инцидент. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил глубочайшее сожаление в связи с произошедшим и назвал это подрывом международного права.

В целом на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Китае Путин прокомментировал отношения с США, сказав, что трудно вести диалог с людьми, которые путают Австрию с Австралией, и уточнив, что Кремль оставляет за собой право на дальнейшее сокращение числа американских дипломатов в России — ведь речь пока о паритете в количестве дипработников не идет, 155 российских дипломатов работают в США в ООН.

Путин также отметил, что сокращение числа российских дипломатических учреждений — это право США. Однако, по его словам, «делалось это в явно хамской манере», что «не украшает американских партнёров». По данным Белого дома, распоряжение о закрытии дано лично американским президентом Дональдом Трампом.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа Госдеп США потребовал от России в двухдневный срок закрыть своё генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Сотрудники этих учреждений были лишены дипломатической неприкосновенности, в зданиях были проведены обыски спецслужбами США.

Дипломатический конфликт инициировала администрация уходящего президента США Барака Обамы. Одним из последних его распоряжений в качестве главы Белого дома в декабре 2016 года было объявление персонами нон грата 35 российских дипломатов. Им было предписано срочно покинуть страну, а власти США закрыли доступ к загородным комплексам посольства России в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

Встречные меры Москва не предпринимала, пока Конгресс США не одобрил в июле 2017 года закон о новых санкциях против России, в котором РФ была поставлена в один ряд с Ираном и Северной Кореей. Тогда российские власти предписали Вашингтону с 1 сентября сократить число своих дипломатов в стране до 455 человек и закрыли американским дипломатам доступ к посольским дачам в Серебряном Бору и складским помещениям на Дорожной улице в Москве.