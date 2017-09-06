Краснодар, 6 сентября, 2017, 09:02 — ИА Регнум. В Краснодарском крае не все аттракционы отвечают требованиям безопасности. Так, на 30 детских аттракционах было выявлено более 100 нарушений государственных стандартов безопасности. После рейда общественников парки развлечений 10 муниципальных образований региона повторно проверили сотрудники региональной прокуратуры и министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций края, передаёт ИА REGNUM 6 сентября. Результаты оказались неутешительными. Выявленные ранее активистами ОНФ факты не только подтвердились, но их число выросло более чем втрое. Всего проверяющие нашли 369 нарушений.

Onf.ru Парк аттракционов в Новороссийске

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Самое большое количество нарушений профессиональные контролёры обнаружили в парке аттракционов в Лазаревском районе Сочи — 78. Второй по числу несоответствий требованиях безопасности оказался парк Центральном районе Сочи (65), третьим — в Анапе (61). В парке аттракционов западного округа Краснодара зафиксировано 11 нарушений, в Геленджике — 10, в Ейске — 32, в Новороссийске — 48, в Крымске — 18, в Новокубанске — 46.

Мониторинг проводился по 12 пунктам требований, установленных муниципальными правовыми актами и национальными стандартами безопасности. Наиболее частыми нарушениями стали отсутствие информационных стендов, отсутствие медпункт или аптечки, работа операторов в парке сразу на нескольких аттракционах одновременно, несоответствие безопасной ширины на входе или выходе из аттракциона.

«Меры по наказанию виновных уже принимаются. При этом нарушения, влияющие на безопасность отдыха детей, устранялись немедленно, в процессе рейдов», — уточнила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Напомним, мониторинг безопасности аттракционов общественники запустили ещё в преддверии международного Дня защиты детей. В ходе рейдов были проверены парки аттракционов в девяти муниципальных образованиях — в Сочи, Геленджике, Армавире, Новокубанске, Крымске, Краснодаре, Новороссийске, Ейске и Анапе. Всего 13 парков и 149 аттракционов. Нарушения организации безопасности были выявлены на 30 детских аттракционах Кубани. В частности, механизм или корпус почти десятка аттракционов покрылся ржавчиной (Ейск, Новокубанск, Геленджик, Новороссийск), также выявлены недоработки персонала парков, отмечено халатное отношение к возрастному контролю, не проводится проверка перед запуском каруселей и инструктаж.

Самые серьезные нарушения были выявлены в Новороссийске: надувной батут не был закреплен должным образом, в Анапе и Сукко на пляжных батутах дети прыгали без присмотра операторов. Однако в целом активисты отметили, что большая часть осмотренных аттракционов в Краснодарском крае работает с соблюдением правил безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в муниципалитетах Краснодарского края зарегистрировано более 1,5 тысячи аттракционов. Весной 2016 года на необходимость усиления контроля за прибрежными экстремальными аттракционами указали региональные активисты ОНФ. С такой просьбой они обратились в краевую прокуратуру. Поводом стало несколько несчастных случаев, произошедших в туристической зоне на Черноморском побережье. Так, в Анапе во время парасейлинга — катания на парашюте, прикрепленном тросом к катеру, погибла 55-летняя женщина. В Геленджике три молодых человека погружались с аквалангом, один из них погиб. В обоих случаях, по предварительным данным, организаторы отдыха допустили оплошности.