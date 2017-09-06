Москва, 6 сентября, 2017, 08:41 — ИА Регнум. В Замоскворецком суде обвинение зачитало расшифровку беседы бывшего главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева с главой «Роснефти» Игорем Сечиным в день задержания экс-главы МЭР, материалы приобщены к делу о вымогательстве взятки в $2 млн.

Kremlun.ru Алексей Валентинович Улюкаев

Согласно тексту стенограммы, глава «Роснефти» комментирует передачу Улюкаеву ключа от сумки с деньгами: «Да, пока туда-сюда, собрали объем… ну можешь считать, задание выполнено. Вот: забирай, клади, и пойдем чайку попьем, вот ключ на всякий пожарный».

Деньги же, как следует из материалов гособвинения, были переданы до этого главой «Роснефти» младшему оперуполномоченному подразделения «К» Службы экономической безопасности Калиниченко на ответственное хранение.

После этого купюры были обработаны специальным маркирующим веществом и переданы назад главе «Роснефти» для оперативного эксперимента. Все разговоры Сечина и Улюкаева в этот день в офисе «Роснефти» на Софийской набережной были записаны: ФСБ вела видео‑ и аудиофиксацию момента получения денег.

Бывший министр прибыл туда в 17:00 мск 15 ноября. «Что же ты вот так прям и без курточки, Алексей? Заболеешь»; «Да нормально, не надо», — так началась беседа. Затем Сечин позвонил своей помощнице и попросил ее подготовить для министра некую «корзину с колбаской» в качестве подарка.

Улюкаев и Сечин обсуждают различные вопросы, причем, судя по записи, говорит преимущественно Сечин. Когда они оба проходят к шестому подъезду офиса «Роснефти», туда заезжает машина. В тот момент Сечин и передал Улюкаеву ключи и предложил «попить чайку».

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После беседы в офисе, забрав «корзинку», Улюкаев засобирался, планируя по пути «заскочить на курсы». «Счастливо, спасибо тебе большое», — ответил экс-министр, отправляясь к машине.

Экспертиза, проведенная ФСБ, установила, что разговор не был смонтирован. Кроме того, лингвистический эксперт установил, что в беседе двух мужчин «есть признаки воровского заговора», и что они «беседуют о каком-то предмете, который понимают только они».

Когда бывший министр отъехал от офиса «Роснефти», его автомобиль был блокирован сотрудниками ФСБ. Как следовало из протокола задержания, в багажнике машины была найдена сумка и корзинка с продуктами, конкретно, с колбасой.

Силовикам Улюкаев пояснил, что в сумке находится вино, переданное ему другом. Однако, когда представители ведомства открыли сумку, в ней оказалось $2 млн банкнотами по $100.

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Из материалов дела также стали известны детали оперативной разработки вымогательства взятки. Бывший глава службы безопасности «Роснефти», генерал ФСБ Олег Феоктистов написал заявление директору ФСБ Александру Бортникову, в котором описал ситуацию с вымогательством Улюкаевым взятки за положительное заключение за оформление сделки по приобретению «Башнефти». Под заявлением стоит подпись Сечина.

Из заявления следовало, Улюкаев угрожал Сечину тем, что в случае невыплаты взятки будет препятствовать реализации других проектов «Роснефти». Это грозило «Роснефти» финансовыми потерями, которые могут также «оказать негативное воздействие на экономику РФ». Оба подписанта — Феоктистов и Сечин — заранее согласились на проведение оперативных мероприятий с их участием.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев был задержан в ночь на 14 ноября 2016 года в Москве по подозрению в вымогательстве $2 млн у руководства «Роснефти». Он стал первым министром в постсоветской России, которого судят за крупное преступление. Улюкаеву грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Свою вину бывший министр отрицает, заявляя, что речь идет не о взятке, а о провокации со стороны Игоря Сечина. Очередное судебное заседание назначено на 7 сентября.