Гвиана, Франция, 6 сентября, 2017, 08:38 — ИА Регнум. Запуск ракеты Ariane 5 с космодрома в Куру отложен из-за технических проблем. Об этом 6 сентября сообщается на сайте компании-оператора Arianespace.

Tieum512 РН Ariane 5

Глава компании Стефан Исраэль сообщил, что уже запущенный двигатель ракеты был остановлен автоматической системой. Это произошло из-за того, что параметры работы двигателя не соответствовали норме.

Вице-президент компании Люс Фабрегетт заявила, что будут проведены необходимые расследования для подготовки следующего пуска. Также она подчеркнула, что два спутника, которые должны были выйти на орбиту, не повреждены.

Отложенный старт должен был стать девятым по счёту для космодрома Куру, а также пятым для ракет Ariane-5 с начала 2017 года. Предполагалось, что ракета-носитель выведет на орбиту два спутника.

Один из них, Intelsat 37e, разработан корпорацией Boeing. Он должен обеспечить спутниковую связь в Европе, Африке, а также Северной и Латинской Америке. Спутник BSAT 4a, принадлежащий японскому оператору B-SAT, будет транслировать сигнал телевизионного вещания на Японию.

О новой дате старта ракеты пока не сообщается. Предыдущий запуск Ariane 5 с космодрома Куру во Французской Гвиане прошел 29 июня.