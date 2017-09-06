Владивосток, 6 сентября, 2017, 07:57 — ИА Регнум. В 2018 году в Российской Федерации может быть проиндексирован тариф системы «Платон» на уровень инфляции. Об этом, как передают «Ведомости», сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Platon.ru Центр обслуживания клиентов системы Платон

«Если и будет (индексироваться тариф), хотя бы даже на уровень инфляции, то это вопрос следующего 2018 г», — заявил министр, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, система «Платон» («плата за тонны») введена в России с 15 ноября 2015 года. С 15 апреля 2017 года тариф составляет 1,9 рубля за 1 км.

Финансовые средства взимаются с водителей большегрузов в счет возмещения вреда, причиняемого федеральным автотрассам.

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