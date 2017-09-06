Тариф «Платона» в РФ могут повысить из-за инфляции
Владивосток, 6 сентября, 2017, 07:57 — ИА Регнум. В 2018 году в Российской Федерации может быть проиндексирован тариф системы «Платон» на уровень инфляции. Об этом, как передают «Ведомости», сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«Если и будет (индексироваться тариф), хотя бы даже на уровень инфляции, то это вопрос следующего 2018 г», — заявил министр, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, система «Платон» («плата за тонны») введена в России с 15 ноября 2015 года. С 15 апреля 2017 года тариф составляет 1,9 рубля за 1 км.
Финансовые средства взимаются с водителей большегрузов в счет возмещения вреда, причиняемого федеральным автотрассам.
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