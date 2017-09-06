Москва, 6 сентября, 2017, 08:00 — ИА Регнум. В праздничных мероприятиях по случаю 870-летия Москвы примут участие около 10 млн человек, об этом в ходе заседания президиума правительства города заявил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

Барвенковский День города. Москва

«В выходные Москва отметит свой юбилей — 870 лет. Ожидается, что в праздничных мероприятиях примут участие около 10 млн человек», — сообщил Кибовский.

По его словам, в рамках празднования Дня города в Москве пройдёт 427 праздничных мероприятий на более чем 300 площадках во всех районах города. Запланировано проведение более 160 концертов и музыкально-поэтических программ, более 200 бесплатных экскурсионных маршрутов и более 130 выставок.

Празднование Дня города начнётся 9 сентября в 12:00 на Красной площади, музыкальный старт — в 13:00, в это время на всех площадках прозвучит гимн Москвы. Праздничные мероприятия первого дня завершатся фейерверком, который начнётся в 21:00 на главной площадке Раушской набережной.

В воскресенье, 10 сентября, на Тверской улице завершится фестиваль «Москва-870. Город, где создается история», в котором поучаствуют 4,5 тыс. артистов, музыкантов, лекторов и спортсменов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году День города Москва будет отмечать 9 и 10 сентября. Столица будет праздновать 870-летие. В День города усадьба «Кусково», Московский зоопарк, музей-заповедник «Царицыно», Дом-музей Марины Цветаевой и еще около 70 музеев и парков проведут порядка 200 бесплатных экскурсий.

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Помимо этого, 9 сентября в 10:00 на Красной Пресне откроется уникальная выставка автомобильного транспорта комплекса городского хозяйства, где москвичи и гости города весь день смогут рассматривать автопарк жилищно-коммунальных служб, энергетических компаний и спасателей.